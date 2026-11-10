Mohammed Ben Sulayem confirmó que las dos últimas carreras de 2026 se disputarán según el calendario original. La definición cerró las dudas generadas por el conflicto en Medio Oriente.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, confirmó que la Fórmula 1 cerrará su temporada 2026 con los Grandes Premios de Catar y Abu Dabi, tal como estaba previsto en el calendario original, pese al conflicto bélico en Medio Oriente. La definición despejó las versiones sobre posibles cambios en la programación de las dos últimas fechas del campeonato. Según el dirigente, la organización mantiene el esquema fijado para el cierre del certamen.

Confirmación oficial

Ben Sulayem informó la decisión a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Allí señaló: “Estamos listos”, en referencia a las carreras que se disputarán el 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail y el 6 de diciembre en Yas Marina. También afirmó: “Estamos plenamente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales y un desenlace espectacular para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA”.

El mensaje del titular de la FIA buscó cerrar los rumores que circularon en las últimas semanas sobre una eventual modificación del calendario por la situación bélica en la región. En esa línea, el dirigente emiratí sostuvo que esperan recibir a pilotos, equipos y aficionados en dos circuitos emblemáticos para un cierre de temporada. La postura oficial quedó alineada con la continuidad de las pruebas en territorio de Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Antecedentes del calendario

La Fórmula 1 ya había suspendido los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin, que originalmente debían disputarse en abril, por la escalada del conflicto geopolítico en Oriente Medio. La carrera prevista para Baréin terminó realizándose en Malasia a principios de octubre, mientras que la de Arabia Saudita no se reprogramó. Como consecuencia, el campeonato quedó con 23 carreras y no 24, como estaba previsto inicialmente.

Pese a esos cambios, la FIA mantuvo firme su posición de sostener las fechas de Catar y Abu Dabi. El último fin de semana, el GP de MotoGP en Lusail funcionó como una prueba previa y no registró dificultades, según el texto difundido. En paralelo, el director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, también se había mostrado confiado en que ambas citas se llevaran a cabo.

La continuidad del cierre en Medio Oriente deja ahora confirmado el tramo final del campeonato. La próxima carrera será en Las Vegas entre el 19 y el 21 de noviembre, antes del doble paso por Catar y Abu Dabi. Con esa secuencia, la F1 mantendrá el triplete final que estaba previsto desde el inicio del calendario.