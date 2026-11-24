Juan Román Riquelme enfrenta un recorrido concreto en Boca: necesita siete títulos más para igualar a Manlio Anastasi como el tercer presidente más ganador de la historia del club. Desde que asumió en 2023, el actual mandatario xeneize obtuvo dos conquistas y todavía tiene margen para sumar en el calendario que resta de 2026 y en la temporada 2027.

El podio institucional tiene a Mauricio Macri en el primer lugar, con 16 títulos durante su gestión entre 1995 y 2007/2008. El segundo puesto corresponde a Alberto J. Armando, con 12 conquistas: ocho de Primera División, una Copa Argentina, dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental. El tercer escalón lo ocupa Manlio Anastasi, con nueve trofeos.

Ese registro fija el objetivo inmediato de Riquelme: si Boca suma siete títulos más, alcanzará las nueve conquistas de Anastasi; si agrega ocho, lo superará y quedará tercero en el historial de presidentes más ganadores del club. La diferencia se explica por la distancia entre los dos títulos ya obtenidos y el tramo que todavía queda por delante en competiciones oficiales.

Las chances de 2026 incluyen hasta tres torneos. Boca jugará la final de la Copa Argentina ante Platense, además de seguir en carrera en el Torneo Clausura. Si gana ese certamen, también tendrá la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones, lo que ampliaría su margen de sumar una conquista más en el corto plazo.

El horizonte de 2027 ofrece entre cuatro y cinco competencias adicionales. El club ya está clasificado a la Recopa Sudamericana, que disputará ante el ganador de la Copa Libertadores. También tiene asegurada la chance de jugar la Supercopa Internacional por haber ganado la Tabla Anual 2026. Si conquista la Copa Argentina, sumará además la Supercopa Argentina, y podría acceder a la Recopa de Campeones en caso de quedarse con la Supercopa Internacional.

El recorrido de Boca en esas competencias será el dato a seguir para medir si Riquelme avanza hacia el podio de presidentes más ganadores o si la distancia con los registros de Macri, Armando y Anastasi sigue intacta al cierre de 2027.