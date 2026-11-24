El club cordobés confirmó que recibirá a River en el Monumental Presidente Perón. La programación final del cruce todavía debe ser ratificada por la Liga Profesional.

El club Instituto de Córdoba confirmó, a través de sus redes, que será local ante River en el estadio Monumental Presidente Perón, por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura. El cruce definirá un lugar en las semifinales del certamen.

La decisión se conoció después de la clasificación de la Gloria ante Huracán, al que venció por 2-1 en un partido disputado en el Mario Alberto Kempes. En los días previos se había especulado con la posibilidad de repetir la localía en ese estadio, por la capacidad para recibir más público visitante y por el estado del césped tras los recitales realizados allí.

Antecedentes y criterio deportivo

Instituto llegó a esta instancia con ventaja deportiva para ejercer la localía, al haber terminado en una mejor posición en la fase de grupos: 1° en la zona A, frente al 4° de la zona B que ocupó River. En ese marco, el club cordobés resolvió que el encuentro se juegue en su estadio de Alta Córdoba.

La discusión sobre la sede se había abierto luego del desmontaje de las estructuras utilizadas para los recitales de Tan Biónica y María Becerra, que dejaron daños visibles en el campo de juego del estadio. Antes de la confirmación, el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, había señalado: “Veremos si jugamos en Alta Córdoba, por cómo esté el campo de juego. Lo decidiremos en los próximos días”.

La institución ratificó este martes la localía en el Monumental Presidente Perón mediante un video difundido junto a sus hinchas y el mensaje: “Tranquilos. En el Monumental Pdte. Perón, como siempre”. El partido está previsto para el próximo fin de semana, con el 28 de noviembre como fecha tentativa, aunque la programación definitiva aún debe ser confirmada por la Liga Profesional.