El tribunal deportivo anuló la decisión de la CAF y confirmó el 1-0 sobre Marruecos. El fallo cerró una disputa de diez meses sobre la final disputada en Rabat.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Senegal y le restituyó oficialmente el título de la Copa Africana de Naciones, al revocar la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que había proclamado campeón a Marruecos. La resolución fue conocida este martes 24 de noviembre de 2026 y puso fin a una disputa que se extendió durante diez meses. El organismo con sede en Lausana, Suiza, confirmó así el resultado deportivo de la final disputada el 18 de enero en Rabat.

En ese encuentro, Senegal había vencido por 1-0 a Marruecos en tiempo suplementario. El conflicto se originó cuando varios futbolistas senegaleses abandonaron momentáneamente el campo de juego en señal de protesta por un penal sancionado a favor del seleccionado marroquí durante el tiempo añadido. Aunque los jugadores regresaron y el partido continuó, la situación derivó en una controversia reglamentaria que terminó ante el máximo tribunal de arbitraje deportivo.

La disputa reglamentaria

El árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala sancionó el penal en los instantes finales del tiempo reglamentario y la decisión provocó la protesta de los jugadores de Senegal. Más tarde, Brahim Díaz falló la ejecución, y el partido siguió su curso hasta el tiempo suplementario. Allí, Pape Gueye convirtió el único gol y le dio a Senegal la victoria por 1-0, resultado con el que sus futbolistas celebraron inicialmente la conquista del título. La controversia, sin embargo, continuó fuera del campo.

La revisión de la CAF

Marruecos presentó una reclamación ante la CAF, que en un primer momento fue rechazada por su Comité de Disciplina. Después, el 17 de marzo, el Comité de Apelación modificó el resultado a un 3-0 a favor de Marruecos, al considerar que Senegal había incurrido en una infracción reglamentaria por abandonar temporalmente la cancha. Con esa decisión, el organismo africano le quitó el campeonato a Senegal y proclamó campeón al seleccionado marroquí.

Los fundamentos del TAS

La Federación Senegalesa de Fútbol recurrió entonces al TAS, que celebró una audiencia a puertas cerradas el pasado 8 de octubre en Lausana. El tribunal concluyó que la decisión de reanudar o suspender definitivamente un partido corresponde exclusivamente al árbitro, quien había determinado que estaban dadas las condiciones para continuar el encuentro. Según los fundamentos del fallo, los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones se aplican a situaciones en las que la conducta de un equipo provoca la suspensión definitiva de un partido, algo que no ocurrió en este caso.

El tribunal también señaló que el árbitro permitió la reanudación del juego, ambos seleccionados regresaron al campo y el encuentro terminó con un resultado deportivo válido. Por ese motivo, consideró que no correspondía modificar el marcador ni otorgarle una victoria administrativa a Marruecos. Además, reconoció que la decisión arbitral se tomó en un contexto de gran tensión, pero sostuvo que esa circunstancia no alcanzaba para calificar su actuación como arbitraria.

Sanciones separadas

La resolución distinguió entre el resultado deportivo y las consecuencias disciplinarias por el comportamiento de los protagonistas. El TAS indicó que la Federación Senegalesa de Fútbol, el entrenador Pape Thiaw y determinados jugadores ya habían recibido sanciones disciplinarias impuestas por la CAF mediante procedimientos independientes. Sin embargo, esas medidas no justificaban anular el resultado de una final que el árbitro había decidido continuar. Con el fallo, quedó sin efecto la victoria administrativa de Marruecos y se restituyó el triunfo por 1-0 obtenido por Senegal en la cancha.