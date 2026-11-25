Las semifinales dejaron a Richet Zapata y Olimpia como finalistas del Torneo Clausura. La definición será el viernes 27 de noviembre, a las 21.30, en cancha de Richet.

Olimpia dio la sorpresa al eliminar al mejor de la fase regular que fue UVT.

El Torneo Clausura del hockey sobre patines sanjuanino ya tiene finalistas y la definición será entre Richet Zapata y Olimpia. El partido decisivo se jugará este viernes 27 de noviembre, desde las 21.30, en la cancha de Richet, que contará con la localía en la final.

Una de las semifinales se resolvió recién en los penales, después de un empate 2 a 2 en el tiempo reglamentario y de una igualdad sin cambios en el suplementario. Olimpia y UVT no pudieron quebrar la paridad en los períodos de juego, por lo que la clasificación debió definirse desde el punto penal.

En el desarrollo del encuentro, Facundo Oliver y Luis Alaniz marcaron para Olimpia, mientras que Matías Sillero convirtió los dos goles de UVT. En la serie de penales, Tiziano Carrión y Luis Alaniz anotaron para el equipo turco, que se impuso 2 a 0 y aseguró su lugar en la final.

La otra semifinal quedó en manos de Richet Zapata, que venció 2 a 1 a Argentino. Bautista Romero fue el autor de los dos tantos del ganador, mientras que Martín Montiveros descontó para el conjunto de la calle Cereceto.

Con esos resultados, el certamen local entra en su último partido y dejará un nuevo campeón del hockey sobre patines sanjuanino. La programación ya está fijada para el 27 de noviembre y el escenario será la cancha de Richet, donde se resolverá el título del Clausura.