En Boca Juniors, Leandro Paredes se realizó estudios de sangre este martes antes del entrenamiento en Ezeiza, luego del desmayo que sufrió minutos después del partido ante Atlético Mineiro. La medida fue adoptada para descartar cualquier problema de salud y seguir de cerca su evolución física. Aunque el mediocampista ya está recuperado, su presencia ante Independiente Rivadavia sigue en duda.

El control fue de rutina y se efectuó en el marco del seguimiento médico que dispuso el club tras el episodio posterior a la consagración en la Copa Sudamericana. Según lo informado, Paredes había participado sin inconvenientes del entrenamiento regenerativo del lunes y también se mostró recuperado durante los festejos por el título. Esa secuencia dejó señales favorables, pero no despejó por completo la evaluación sobre su disponibilidad para competir.

Definición pendiente La postura del jugador es que quiere estar en el partido de este miércoles en la Bombonera, pero la decisión final dependerá de los resultados de los estudios y de la respuesta física en las próximas horas. El cuerpo médico de Boca será el encargado de determinar si está en condiciones de jugar o si necesita más tiempo de recuperación. En ese marco, el capitán del equipo quedó bajo observación hasta contar con una evaluación completa.

Agenda de Boca El encuentro ante Independiente Rivadavia está programado para el miércoles 25 de noviembre, desde las 21, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El resultado de ese partido definirá además el cruce de cuartos de final en la parte derecha del cuadro, donde espera Gimnasia (La Plata). En esa llave, el ganador del duelo entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia avanzará a la siguiente instancia.

Lo que viene en los playoffs El cronograma del torneo establece que los cuartos de final se jugarán el fin de semana del 29 de noviembre, las semifinales el fin de semana del 6 de diciembre y la final será el sábado 12 de diciembre en La Plata. Mientras tanto, la situación de Paredes quedará atada a la evolución clínica y a la lectura del cuerpo médico en la previa del partido.