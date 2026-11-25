Germán Diorio analizó cómo debe prepararse el plantel de Sportivo Desamparados para el duelo del domingo ante Pacífico . Sostuvo que la atención debe centrarse en lo controlable y no en factores externos.

German Diorio es un psicologo deportivo de amplia trayectoria nacional.

La revancha entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear tendrá este domingo un componente deportivo y otro mental, tras el partido de ida atravesado por cuestionamientos al arbitraje. En ese escenario, el psicólogo deportivo Germán Diorio sostuvo que el rendimiento de un futbolista puede verse afectado si dispersa su atención en factores que no controla.

Consultado sobre cómo debe prepararse un plantel ante un contexto de presión, Diorio explicó que el primer paso es concentrarse en las acciones que dependen del propio equipo. Según dijo, la capacidad de atención no es ilimitada y se reduce cuando el jugador intenta atender al mismo tiempo la marca, las indicaciones del entrenador y las circunstancias externas del partido. En ese marco, advirtió que preocuparse por el arbitraje, el entorno o lo ocurrido en el encuentro anterior consume energía útil para la competencia.

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Atención y control

El especialista señaló que la preparación mental no se agota en una charla previa ni en una indicación general para “mantener la calma”. Planteó que durante la semana pueden trabajarse herramientas para que cada futbolista identifique qué aspectos puede resolver y cuáles quedan fuera de su alcance. Entre los ejemplos que citó mencionó la defensa de la pelota parada, el ataque al rival y la tarea individual de marca. Para Diorio, esa focalización evita que el jugador gaste recursos en discusiones o decisiones que no puede modificar.

Trabajo sostenido

El psicólogo deportivo también remarcó que la fortaleza mental no surge de manera improvisada. Afirmó que debe entrenarse de forma sostenida y que el acompañamiento profesional tendría que formar parte habitual de la planificación de un plantel. En ese punto, sostuvo que en el deporte de alto rendimiento no debería faltar un psicólogo, del mismo modo que tampoco se prescinde de un preparador físico. Agregó que muchas veces ese trabajo no se incorpora por cuestiones presupuestarias o por desconocimiento sobre el aporte de esa disciplina.

Preparación integral

En su análisis, Diorio vinculó la preparación psicológica con la organización general del equipo y con la necesidad de abordar el partido más allá de lo táctico y lo físico. Aseguró que una intervención aislada no reemplaza un proceso serio y planificado, y que el objetivo es generar fortaleza mental para responder a escenarios de presión. El próximo domingo, Desamparados jugará en General Alvear una revancha que, además del resultado, pondrá a prueba la capacidad del plantel para administrar el contexto y sostener el foco dentro de la cancha.