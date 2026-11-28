El equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá a Gimnasia este domingo por los cuartos de final. Milton Delgado sería preservado por un golpe en la rodilla.

Boca se prepara para recibir a Gimnasia este domingo, por los cuartos de final del Torneo Clausura, con una sola variante en la formación que viene de vencer a Independiente Rivadavia. El entrenador Rodolfo Arruabarrena mantendría casi sin cambios el equipo titular, pese al desgaste físico acumulado. La definición se terminará de confirmar en los últimos entrenamientos.

La única modificación estaría en el mediocampo, donde Santiago Ascacibar volvería a la titularidad después de descansar el fin de semana pasado. El exjugador de Estudiantes ingresaría en lugar de Milton Delgado, quien sufrió un golpe en la rodilla durante el encuentro ante Lanús y será preservado. Según el cuerpo técnico, los estudios descartaron una lesión.

La decisión apunta a evitar riesgos en una etapa decisiva del campeonato y a sostener la estructura del equipo. Tomás Belmonte conservaría su lugar en la mitad de la cancha junto con Ascacibar y Leandro Paredes. La evaluación física de los futbolistas seguirá hasta el cierre de la preparación.

Calendario inmediato Boca tiene además otro compromiso de peso pocos días después: el miércoles 2 de diciembre jugará la final de la Copa Argentina frente a Platense. El partido se disputará en el Estadio Madre de Ciudades, en la provincia de Santiago del Estero. Por esa agenda, el cuerpo técnico deberá administrar cargas sin alterar el rendimiento en los dos frentes.

El encuentro ante Gimnasia de La Plata será este domingo 29 de noviembre a las 20.30, en La Bombonera, con arbitraje de Darío Herrera. La terna arbitral se completará con Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes, Maximiliano Macheroni como cuarto árbitro, Germán Delfino en el VAR y Diego Verlota en el AVAR.