La Selección argentina se recuperó en el Mundial de Asunción con un triunfo ante Angola. Reinaldo García destacó la preparación y el control del juego.

El festejo de Lucas Ordoñez desató la euforia en el banco y uno de los que mas celebró fue Reinaldo García.Reinaldo

La Selección argentina de hockey sobre patines venció por 4-1 a Angola en el Mundial de Asunción y sumó sus primeros tres puntos en la Zona B. El resultado le permitió dejar atrás la derrota del debut frente a Francia y recomponer su posición en el certamen.

El entrenador alterno, Reinaldo García, vinculó la reacción del equipo con el trabajo realizado en la preparación previa al torneo. “Era un partido que sabíamos que iba a ser difícil y complicado porque veníamos de una derrota. Pero también estaba muy tranquilo porque sé lo que hemos trabajado y lo que hicimos en la preparación. La verdad es que esta es la respuesta que esperábamos”, explicó después del encuentro.

Planteo rival

García señaló que el desarrollo estuvo condicionado por las características del conjunto africano, al que definió como físicamente fuerte y con una estructura defensiva difícil de superar. “Sabíamos que iba a ser difícil hacerle un gol a un equipo muy duro físicamente, con jugadores muy fuertes, que plantea un juego defensivo y defiende muy bien. Así que planteamos nuestro juego y pudimos sacar adelante el partido”, indicó.

Concentración y control

El técnico también se refirió al manejo del encuentro y a las indicaciones arbitrales. Según explicó, antes del partido hubo una charla habitual con los jueces, en la que se establecieron criterios de actuación. “Durante el partido van pasando cosas y tanto nosotros como los jugadores tenemos que estar concentrados, pensando en aquello que podemos controlar, que es jugar”, sostuvo.

Con la victoria, el seleccionado argentino quedó con margen para encarar su próximo compromiso ante Chile, previsto para este miércoles a las 20. Ese partido será decisivo para sostener la recuperación en la fase de grupos y proyectar la continuidad en el campeonato.