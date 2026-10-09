El entrenador sigue sin club y su nombre gana espacio en Núñez ante la proyección de 2027. La definición dependerá del cierre de año y de la continuidad de Leonardo Ponzio.

En River observan que la continuidad de Leonardo Ponzio no está garantizada para 2027 y, por eso, mantienen abierta la búsqueda del próximo entrenador. En ese escenario, Ramón Ángel Díaz volvió a aparecer con peso propio después de rechazar la propuesta de Corinthians. La decisión del riojano lo dejó sin club y reactivó una alternativa que en Núñez nunca se había cerrado por completo.

Cuando se produjo la salida de Eduardo Coudet, los hinchas del Millonario reclamaron su regreso, pero su nombre no figuró entre las prioridades iniciales. En cambio, se instalaron como primeras opciones Hernán Crespo, Gabriel Milito y Eduardo Domínguez, aunque esas gestiones quedaron postergadas por la dificultad para sacarlos de sus clubes. En ese contexto, el interinato de Leonardo Ponzio funcionó como una solución transitoria.

Escenario abierto Por ahora, en River el foco está puesto en cerrar de la mejor manera el Torneo Clausura, con la meta de competir en los playoffs y, al menos, asegurar un lugar en la Copa Sudamericana. Según el planteo que circula en el club, si los resultados no acompañan y crece el descontento, el nombre de Ramón Díaz podría transformarse en una opción difícil de evitar. La eventual definición quedará atada al rendimiento del equipo en las próximas fechas.

Antecedentes El vínculo entre Ramón Díaz y River quedó atravesado por su salida tras consagrarse campeón en 2014, durante los primeros meses de gestión de Rodolfo D'Onofrio. De acuerdo con lo publicado, la relación con el expresidente y con Enzo Francescoli fue mala, y desde entonces los puentes entre las partes no volvieron a tenderse. Ese antecedente explica por qué, aun con su nombre otra vez en circulación, la posibilidad de un regreso todavía no se formalizó.

El rechazo a Corinthians es, por el momento, una señal que en River sigue bajo observación. Si el contacto entre las partes se restablece, cualquier avance dependerá del cierre deportivo de 2025 y de cómo quede posicionado el club de cara a la planificación de 2027.