Este lunes se conoció el informe oficial del árbitro Nicolás Ramírez sobre la victoria de Boca por 1-0 ante River en La Bombonera. El documento expone las razones técnicas que respaldaron las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, dos acciones que marcaron el desarrollo del Superclásico.

La primera incidencia se produjo a los 7 minutos, cuando Martínez Quarta derribó a Miguel Merentiel tras un pase profundo de Santiago Ascacíbar. En campo, Ramírez no advirtió infracción, pero el llamado de Silvio Trucco desde el VAR motivó la revisión en campo, conocida como OFR, por sus siglas en inglés: On Field Review. Según los audios difundidos por la AFA y ratificados en el informe, el juez revirtió su decisión al considerar que hubo una Infracción por Impedir una Oportunidad Manifiesta de Gol, conocida como DOGSO.

En su explicación, el árbitro sostuvo: “Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol (...). Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol”. El informe final encuadró la sanción directa al zaguero por “malograr una oportunidad manifiesta de gol cometiendo una falta sancionable con tiro libre”. Ese criterio es relevante porque puede incidir en la eventual sanción disciplinaria que aplique el tribunal de la AFA.

La roja a Montiel

Sobre los 34 minutos del complemento, con River volcado al ataque en busca del empate, Gonzalo Montiel fue expulsado tras una entrada sobre Lautaro Blanco, al impactar con los tapones sobre el tobillo del defensor de Boca. En este caso, la sanción se aplicó de manera inmediata en el campo y contó con el aval del VAR sin necesidad de revisión. El acta arbitral fundamentó la medida bajo la carátula de “juego brusco grave”, en función de la intensidad y el punto de contacto de la infracción.

Qué puede pasar ahora

La definición sobre las suspensiones quedará en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que aún debe publicar su boletín oficial. Para Martínez Quarta, al tratarse de una expulsión por último recurso, se prevé una fecha de sanción, por lo que podría perderse solo el partido ante Aldosivi en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. En el caso de Montiel, la tipificación de juego brusco grave podría derivar en dos o tres fechas de suspensión. Si eso ocurre, el lateral quedaría afuera no solo del cruce ante el conjunto marplatense, sino también de los octavos de final y eventualmente de los cuartos de los playoffs, instancia para la que River ya está clasificado.