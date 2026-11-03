Por el partido de vuelta de la tercera ronda una multitud colmó el estadio puyutano pero ni bien comenzó el partido hubo corridas y el partido se detuvo varios minutos.





Como ya es una costumbre la gente de Desamparados acompaño poblando el estadio y generando un recibimiento impresionante de luces y colores.





Sin embargo, los muchachos locales se desconocieron y comenzaron con las peleas, corridas y hasta ingresaron al campo de juego lo que hizo que el partido se interrumpiera





Querían sacar una bandera de Villa Las Cañitas y también ingresaron los dueños de esa bandera para defender el tesoro y en el campo de juego y en las tribunas hubo descontrol total.





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Desamparados y Unión de Villa Krause están jugando en Puyuta la revancha del juego de tercera ronda de la Zona Cuyo del Regional Amateur.