Como ya es una costumbre la gente de Desamparados acompaño poblando el estadio y generando un recibimiento impresionante de luces y colores.
Sin embargo, los muchachos locales se desconocieron y comenzaron con las peleas, corridas y hasta ingresaron al campo de juego lo que hizo que el partido se interrumpiera
Querían sacar una bandera de Villa Las Cañitas y también ingresaron los dueños de esa bandera para defender el tesoro y en el campo de juego y en las tribunas hubo descontrol total.
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