La primera fecha del calendario 2026/2027 se correrá este domingo 15 de noviembre en 9 de Julio . La prueba será fiscalizada por la Federación Ciclista Sanjuanina.

La temporada 2026/2027 del ciclismo en ruta sanjuanino comenzará este domingo 15 de noviembre en el departamento 9 de Julio, con organización de la Unión Vecinal General Manuel Belgrano. La competencia abrirá el calendario provincial con un trazado que combinará dos recorridos y reunirá a los principales protagonistas de la disciplina local.

La actividad está prevista desde las 15, con la concentración de los ciclistas en Diagonal San Martín, frente al edificio de la Municipalidad de 9 de Julio. La largada será a las 16, según el esquema difundido para la primera fecha. El inicio en horario vespertino forma parte de la programación establecida para la jornada.

Recorrido principal El circuito grande tendrá dos giros. Los corredores saldrán por Diagonal San Martín hasta calle Zapata, seguirán hacia el norte hasta Ruta 20 y luego tomarán rumbo al Aeropuerto. Desde allí pasarán por calle Colonia Pellegrini hasta Juan Díaz de Solís, para regresar por Zapata y completar cada vuelta.

Una vez cumplidas esas dos vueltas, la prueba continuará con tres giros al circuito chico. Ese tramo comprende Diagonal San Martín, Zapata, Ruta 155, Paraguay, Ruta 183, calle Dr. Amable Jones y calle 11, antes del regreso al punto de partida. La combinación de ambos recorridos define el desarrollo deportivo de la fecha inaugural.

Fiscalización La Federación Ciclista Sanjuanina tendrá a su cargo la fiscalización de la prueba. Con esa intervención, la competencia quedará formalmente encuadrada dentro del calendario oficial de ruta de la provincia y funcionará como punto de partida de una nueva temporada. El cronograma de este domingo 15 de noviembre será, además, la referencia inicial para el resto de las fechas que integren el campeonato.