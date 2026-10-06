La Selección Argentina enfrentará este martes a Benín desde las 20 en el Monumental, en una jornada especial para Lionel Messi. Antes, durante y después del partido habrá una serie de espectáculos musicales y un cierre con drones, fuegos artificiales y una sorpresa.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá una programación especial que comenzará varias horas antes del amistoso frente a Benín. El encuentro se jugará este martes desde las 20 en el estadio Monumental, pero los hinchas podrán ingresar desde las 16 para disfrutar de los distintos shows previstos.

Las entradas para el partido están agotadas desde el momento en que fueron puestas a la venta a través de Deportick, por lo que se espera un estadio colmado para acompañar al capitán argentino en su última presentación con la camiseta celeste y blanca.

La agenda musical comenzará a las 17.30 y tendrá como protagonistas a distintos artistas y bandas de la escena popular argentina. La apertura estará a cargo de Un Poco de Ruido, que además tendrá participación en la animación de la previa.

Luego será el turno de Sebastián Mendoza, Román, el Original, Amar Azul, Santi Cairo y Q’ Lokura. La previa musical finalizará con la presentación de Damas Gratis, antes del inicio del encuentro.

A las 20, cuando llegue el momento de la ceremonia previa al partido, Fabio Santana será quien interprete el Himno Nacional Argentino.

La música también estará presente durante el partido. En el entretiempo, Gaspar Benegas realizará un show para los espectadores que estén en el Monumental.

Una vez terminado el amistoso ante Benín, la celebración continuará con un espectáculo de drones y fuegos artificiales, previsto para las 22.03.

Cinco minutos después, a las 22.10, llegará uno de los momentos musicales más esperados de la noche con la presentación de La Sole. A las 22.15 será el turno de Ulises Bueno.

El cierre de la jornada está previsto para las 22.30 y tendrá una sorpresa que la organización todavía no reveló.

El cronograma completo de la despedida de Messi

La previa

17.30: apertura con Un Poco de Ruido y banda en vivo.

17.40: show de Sebastián Mendoza.

17.50: presentación de Román, el Original.

18.00: show de Amar Azul.

18.10: presentación de Santi Cairo.

18.20: show de Q’ Lokura.

18.40: Un Poco de Ruido estará a cargo de la animación.

19.00: show de Damas Gratis.

20.00: Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino.

Entretiempo

Gaspar Benegas será el encargado del show.

Después del partido