Momento clave. EL arbitro Luciano Mesina cobra penal para Villa Hipodromo ante Punteto, luego de eso el elenco visitante se retiró del campo de juego.

Los playoffs por el segundo ascenso del fútbol sanjuanino comenzaron con un episodio que quedó abierto a la decisión disciplinaria. El partido entre Villa Hipódromo y Punteto no pudo completarse después de que el equipo visitante abandonara el campo de juego tras una sanción arbitral. El caso quedó ahora sujeto a la intervención del Tribunal de Penas.

La versión de Punteto

Andrés Cazares, presidente y técnico de Punteto, explicó en el programa Línea de 4, conducido por Jesús Conti, que la decisión se tomó por un penal sancionado en contra que consideró inexistente. Según su relato, el malestar venía acumulándose por situaciones anteriores en otros partidos. “Para mí claramente no fue penal, pero ya vienen sucediendo cosas de hace rato, de partido tras partido, donde venimos sufriendo ese tipo de consecuencias”, sostuvo.

Reclamos previos

El dirigente señaló que el enojo no se limitó a la jugada del penal. Dijo que los futbolistas estaban muy molestos y que, tras dialogar con ellos, se resolvió abandonar el encuentro porque no estaban dadas las condiciones para seguir jugando. También apuntó contra las respuestas del árbitro principal, Luciano Mesina, luego de la sanción. En esa línea, afirmó que el capitán del equipo expresó su desacuerdo con la decisión y que el intercambio aumentó el malestar del plantel.

Antecedentes deportivos

Cazares vinculó lo ocurrido con un partido anterior frente a Aberastain, en el que, según su interpretación, hubo un gol en posición adelantada y un penal a favor de Punteto que no fueron resueltos correctamente. Además, cuestionó expulsiones que consideró innecesarias y remarcó el impacto que esas decisiones tienen en un plantel reducido. Dijo que el equipo está integrado en gran parte por jugadores surgidos del propio club y que eso agrava cualquier sanción disciplinaria.

Consecuencias reglamentarias

El presidente de Punteto reconoció que retirarse del campo puede derivar en sanciones y aseguró que el club está dispuesto a afrontar las consecuencias reglamentarias. Indicó que ya presentaron notas y que cuentan con videos para respaldar sus reclamos. También señaló que mantuvo conversaciones con representantes de otros clubes que, según dijo, expresaron disconformidad con algunas decisiones arbitrales. Mientras tanto, el expediente quedó a la espera de lo que resuelva el Tribunal de Penas, instancia que deberá determinar las eventuales sanciones y la continuidad deportiva del equipo.

El episodio se suma a otro partido de los playoffs que tampoco pudo finalizar: Libertad Juvenil vencía 1-0 a Defensores de Los Andes cuando el encuentro fue suspendido por una agresión al árbitro. Ese antecedente también debe ser resuelto por el Tribunal de Penas, en un tramo decisivo del certamen que quedó marcado por incidentes disciplinarios.