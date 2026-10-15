El plantel de primera división de Punteto fue sancionado de manera completa por el tribuna de penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol

El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol resolvió dar por finalizado con triunfo de Villa Hipódromo por 3-0 el partido ante Sportivo Punteto, disputado el domingo 11 de octubre por la Primera B. La decisión se adoptó tras analizar el informe arbitral sobre la suspensión del encuentro, que quedó interrumpido a los 18 minutos del segundo tiempo.

El cotejo se jugó en la cancha de Villa Hipódromo y fue suspendido después de que el árbitro cobrara un penal a favor del local. A partir de esa acción, integrantes de Punteto protestaron y resolvieron abandonar el campo de juego. Según consta en la resolución, el juez consultó al capitán del equipo visitante sobre la posibilidad de reanudar el partido, pero el futbolista ratificó que la decisión de retirarse era definitiva.

Fundamentos disciplinarios

Con esos antecedentes, el Tribunal entendió que la conducta de Punteto fue antideportiva y encuadró el caso en el Reglamento de Transgresiones y Penas. En consecuencia, dio por terminado el encuentro en los términos del artículo 106 y fijó el resultado oficial de Villa Hipódromo 3 - Sportivo Punteto 0, de acuerdo con el artículo 152. La resolución implica que el club de Rivadavia perdió los puntos en disputa por la vía reglamentaria.

Multa y suspensiones

Además, dispuso una suspensión de tres partidos para todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico de la primera división de Punteto que firmaron la planilla del encuentro. Esa sanción fue fundada en el artículo 287, inciso 5, del reglamento y en la Circular N.º 33 de la FIFA, vigente desde el 1 de julio de 2026. La institución también deberá pagar una multa de 150 valores de entrada (V.E.), conforme al artículo 287, inciso 1.

La resolución dejó al club no solo con la derrota administrativa sino también con consecuencias económicas y deportivas para su plantel principal. El expediente disciplinario cierra, por ahora, el episodio ocurrido en el partido ante Villa Hipódromo, aunque la sanción seguirá vigente hasta que se cumplan las tres fechas de suspensión y el pago de la multa establecida por el Tribunal.