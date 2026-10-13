El fiscal pidió nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la AFA. También detectó acreditaciones de Camioneros y transferencias de la FIFA.

La justicia investiga presunto enriquecimiento ilìcito

El fiscal Gerardo Pollicita amplió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia y detectó un depósito de 620 mil dólares en efectivo en una cuenta del presidente de la AFA, además de pagos de la FIFA por casi 190 mil dólares que no habrían sido declarados.

En un escrito presentado ante el juez Ariel Lijo, Pollicita pidió nuevas medidas de prueba respecto de Tapia y de su exesposa, Paola Moyano, hija de Hugo Moyano. La pesquisa se vincula también con el cargo de Tapia como presidente del CEAMSE, condición que integra el marco de la investigación fiscal.

Movimientos bancarios Tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, el fiscal requirió profundizar el análisis de operaciones registradas en las cuentas de Tapia. Entre ellas mencionó 37 acreditaciones efectuadas por el Sindicato de Camioneros entre 2016 y 2019, por un total de 1,5 millones de pesos, en una cuenta sueldo del Banco Provincia. Según el planteo fiscal, esos ingresos del sindicato no habían sido declarados.

Pollicita también pidió un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe sobre tres pagos a Tapia realizados entre 2018 y 2020, por un total de casi 190 mil dólares. En ese punto, el fiscal sostuvo que el presidente de la AFA tampoco había declarado esos ingresos de la entidad internacional.

Depósito en efectivo La fiscalía además detectó un depósito en efectivo de 620 mil dólares en una cuenta personal de Tapia el mismo día en que Paola Moyano fue incorporada como firmante. Ese día también se abrió una caja de seguridad, según el detalle incluido en el pedido de medidas. A partir de esos movimientos, Pollicita solicitó levantar los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero de Moyano y pedir informes a ARCA y al BCRA (Banco Central de la República Argentina).

Requerimientos a la AFA El fiscal también requirió explicaciones a la AFA por cinco transferencias a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, la mayor por $1.251.000. Además, reclamó información sobre la rendición de viáticos por 30 millones de pesos. La evolución de la causa dependerá ahora de las respuestas de los organismos y de la producción de la prueba solicitada por el Ministerio Público Fiscal.