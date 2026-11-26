Con goles de Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel, Boca avanzó en el Torneo Clausura 2026. El próximo rival será Gimnasia de La Plata, el domingo a las 22.

Boca derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo de Rodolfo «Vasco» Arruabarrena resolvió el partido con goles de Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel. El resultado le permitió sostener su recorrido en la competencia luego de su consagración en la Copa Sudamericana.

El primer gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro Luis Lobo Medina sancionó penal por una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área. Paredes ejecutó con un remate cruzado y alto, que terminó en el ángulo para el 1-0. Antes del descanso, el arquero Gómez Riga evitó que la diferencia fuera mayor en un tramo en el que el local ya había tomado el control del juego.

Definición en el complemento

En el segundo tiempo, Boca salió a cerrar la clasificación y amplió la ventaja a los siete minutos. Paredes lanzó una habilitación que encontró a Lozano por derecha; el centro posterior dejó a Merentiel con espacio en el área chica para marcar el 2-0. Desde ese momento, el conjunto local generó más ocasiones y sostuvo la iniciativa durante el resto del encuentro.

Respuestas del arquero mendocino

Alan Velasco, Tomás Aranda y Adam Bareiro tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia, pero se encontraron con intervenciones de Gómez Riga, una de las figuras de Independiente Rivadavia. Sobre el cierre, el arquero volvió a responder con una doble atajada ante remates de Bareiro y Leonel Flores. Boca manejó los tiempos del partido y cerró una clasificación que lo mantiene en carrera por el título.

Próximo cruce

Con el triunfo, Boca ya conoce a su rival en cuartos de final: Gimnasia y Esgrima La Plata. El encuentro se disputará el próximo domingo a las 22, nuevamente en La Bombonera. Ese partido definirá si el equipo de Arruabarrena continúa su camino en el Torneo Clausura 2026.