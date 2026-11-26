La sanjuanina obtuvo dos medallas en los Evita de Mar del Plata y esta semana entrena en Ezeiza. Juega en Talleres de Córdoba y apunta al Sudamericano 2027.

Rocío Orellano, sanjuanina y jugadora de Talleres de Córdoba, recibió el miércoles pasado la convocatoria para entrenar con la Preselección Argentina Sub 16 de fútbol femenino. Esta semana trabaja en el predio de Ezeiza con vistas a la conformación del plantel que afrontará el Sudamericano 2027 y buscará un lugar en el Mundial Sub 17. La citación se suma a una temporada en la que también logró resultados destacados en atletismo. Para San Juan, el caso reúne rendimiento en dos disciplinas y proyección nacional.

La deportista venía de competir en los Juegos Nacionales Juveniles Evita, disputados en Mar del Plata, donde obtuvo la medalla de plata en Cross Country y el segundo puesto en la posta 4x100. Esos resultados ratificaron sus condiciones en atletismo y ampliaron su recorrido deportivo en una instancia de alcance nacional. La doble actuación en los Evita y en el fútbol juvenil la ubica en un escenario de seguimiento para ambas disciplinas. En ese marco, la convocatoria a la preselección aparece como el paso más relevante de su carrera hasta ahora.

Inicio en Atenas Orellano comenzó a jugar al fútbol a los cuatro años en Atenas de Pocito. Después de formarse en el fútbol sanjuanino, a mitad de este año recibió el llamado de Talleres de Córdoba, club en el que actualmente se desempeña como mediocampista ofensiva con la camiseta número 10. Ese puesto la ubica en una función creativa dentro del equipo y explica parte de la proyección que despertó su convocatoria. El paso por un club de otra provincia también marca un cambio de escala en su desarrollo deportivo.

Preparación en Ezeiza La entrenadora nacional convocó a Orellano para una etapa de trabajo que apunta a definir el plantel rumbo al Sudamericano 2027. En paralelo, la jugadora continúa vinculada al proceso formativo de Talleres, donde sostiene su preparación competitiva. La cita en Ezeiza representa una instancia de evaluación concreta dentro del esquema de selecciones juveniles. Si logra mantenerse en el grupo, el siguiente objetivo será integrar la nómina que dispute el torneo continental y siga en carrera hacia el Mundial Sub 17.

Al referirse a la convocatoria, Rocío Orellano afirmó: “Estoy muy contenta, es una experiencia inolvidable. Estoy cumpliendo un sueño”. Su historia combina dos disciplinas, rendimiento y continuidad de trabajo desde la infancia. Las medallas obtenidas en Mar del Plata y la citación nacional dejan abierta una etapa de definición para su futuro deportivo. El próximo paso dependerá de su desempeño en la evaluación que se desarrolla esta semana en Ezeiza.