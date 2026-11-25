El equipo privado comenzará a competir en diciembre, pero Juan Pablo Dotti se adelantará este fin de semana en la Doble Chepes, su regreso a las carreras tras tres años. La iniciativa sumará corredores de elite, Sub 23 y un plantel femenino, con sponsors internacionales y financiamiento totalmente privado.

El ciclismo sanjuanino sumará un nuevo equipo a partir de diciembre: Digital Station, con financiamiento totalmente privado y sponsors internacionales. Según señalaron colegas de Tiempo de San Juan, el plantel tendrá como figuras al campeón sudamericano y argentino Mateo Kalejman y al bicampeón de la Vuelta a San Juan Juan Pablo Dotti. La idea es armar una estructura que compita durante todo el año, y no solo en las grandes vueltas.

El gran atractivo del proyecto es el regreso de Dotti, que estuvo tres años afuera de las carreras tras un control antidopaje positivo (resultado analítico adverso). El ciclista debutará con el equipo completo el 20 de diciembre, pero antes correrá solo este fin de semana en la Doble Chepes, su primera carrera tras la sanción.

Dotti contó que en un primer momento pensó en retirarse, pero después sintió que todavía tenía condiciones físicas para seguir compitiendo. "Sentí la necesidad de tener un cierre un poco más lindo para terminar mi carrera deportiva y terminarla de la manera que uno quiere", dijo. También contó que compartir equipo con Kalejman, a quien acompaña desde sus primeros años en el ciclismo de ruta, era una meta pendiente: "Era una tarea pendiente poder llegar a competir en un mismo equipo y transmitir experiencia con juventud", explicó.

El equipo tendrá entre cuatro y seis corredores de las categorías elite y Sub 23 (menores de 23 años). Competirán en las principales carreras del calendario, como la Vuelta a San Juan, el Giro del Sol, las clásicas provinciales y la Vuelta a Mendoza. Digital Station también armará un equipo femenino, con un número similar de ciclistas, para las grandes vueltas sanjuaninas y las pruebas nacionales.

El financiamiento es otro de los sellos del proyecto: Dotti busca sostenerlo solo con aportes privados, sin depender de fondos del Estado. "Lo vamos a largar de forma privada y con todos recursos privados", dijo. Para el ciclista, la clave es tener un equipo con continuidad durante todo el año: "No es que te preparás una semana. Vos te tenés que entrenar todo el año y comprometer gente todo el año", explicó.

Los sponsors internacionales tendrán un rol central en el financiamiento. El equipo contará con el respaldo de CCN (indumentaria china), Girona y Latam Global (de España), P2R (cascos), Taya (cadenas de bicicleta), Navihood (GPS) y Veló (asientos, de origen chino). Las gestiones comerciales están a cargo de David Padilla, que también será director y manager general del equipo.

La lista de corredores todavía no está cerrada. Dotti dijo que siguen las charlas para sumar uno o dos ciclistas con experiencia para las carreras más exigentes, y que también evalúan incorporar jóvenes con proyección. La meta es que el equipo pueda crecer sin dejar de lado la formación de nuevos talentos.

Dotti quiere que el proyecto sea un impulso para otros sectores del ciclismo, sobre todo para las mujeres y los chicos que recién empiezan. Incluso dejó abierta la posibilidad de apoyar a equipos infantiles en el futuro. "La idea es que sea contagioso, que se copen otros más", dijo, con la esperanza de que la iniciativa motive a otros privados a invertir en la actividad.

Digital Station ya se prepara para arrancar en diciembre, con el objetivo de ser un proyecto permanente y no una estructura armada solo para las grandes competencias. Dotti insistió en que buscará abrir nuevas oportunidades dentro del ciclismo sanjuanino.