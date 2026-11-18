El arquero reclamó revisar los precios tras la escasa concurrencia en La Bombonera y el Kempes. También habló de acciones para acercar otra vez al hincha.

Emiliano Martínez planteó que la Selección Argentina debería revisar el precio de las entradas para volver a jugar con estadios completos, después de la escasa asistencia registrada en la fecha FIFA de noviembre. El reclamo surgió tras el 7-0 sobre Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, donde el equipo volvió a competir ante poco público. La observación se sumó a una imagen que ya se había visto en La Bombonera, en la derrota frente a Uruguay.

Zona mixta

En zona mixta, el arquero sostuvo que al plantel le gustaría ver más gente en las tribunas y propuso impulsar acciones solidarias para completar los estadios, con chicos. “Hay que volver a enamorar a esta Selección”, dijo, al resumir su lectura sobre la relación entre el equipo y los hinchas. También se refirió a la ausencia de Lionel Messi y admitió que parte del público quería verlo, aunque remarcó que se trata de la Selección y que el conjunto necesita el apoyo de los simpatizantes.

Precio y convocatoria

Martínez distribuyó la responsabilidad entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Según su planteo, el objetivo debe ser “darle amor a la gente”, bajar el valor de los tickets y lograr que los estadios se llenen. La referencia no fue aislada: el poco público ya había quedado expuesto en Buenos Aires y volvió a repetirse en Córdoba, aun con una goleada amplia frente al seleccionado centroamericano.

Récord en el arco

En el plano deportivo, el arquero campeón del mundo completó una noche con otro dato relevante. Al terminar con el arco en cero ante Costa Rica, llegó a 47 vallas invictas con la Selección Argentina e igualó el récord de Sergio “Chiquito” Romero. Si vuelve a cerrar un partido sin recibir goles, quedará como el arquero con más vallas invictas en la historia de la Albiceleste en soledad.

El próximo dato a seguir será si la dirigencia adopta alguna medida sobre los valores de las entradas y cómo impacta esa definición en la convocatoria de los próximos partidos. La situación quedó expuesta en los dos últimos escenarios de local y en el partido jugado en Córdoba.