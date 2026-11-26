El Xeneize gana 1-0 en La Bombonera por los octavos del Torneo Clausura. El partido definirá al rival de Gimnasia de La Plata en cuartos.

En La Bombonera, Boca le gana 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza al cierre del primer tiempo, en un cruce de octavos de final del Torneo Clausura. El gol lo convirtió Leandro Paredes a los 17 minutos, de penal, tras una revisión del VAR por una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área. El ganador de la serie avanzará a cuartos de final, instancia en la que espera Gimnasia de La Plata.

El partido se juega en un estadio que todavía registra el clima por la reciente consagración internacional de Boca, que regresó a su cancha para sostener la continuidad en el torneo local. La apertura del marcador llegó después de una intervención del árbitro Luis Lobo Medina, quien revisó la jugada a instancias del VAR. El encargado de ese sistema es José Carreras.

Antes del penal, Independiente Rivadavia había mostrado capacidad para incomodar en el arranque. A los tres minutos, Álvaro Montero respondió en tres oportunidades ante intentos del conjunto mendocino y evitó la caída de su arco. Ese tramo inicial dejó al visitante con presencia ofensiva y a Boca obligado a ajustar su control del juego.

Con la ventaja, Boca buscó administrar el desarrollo del encuentro y sostener la diferencia frente a un rival que necesita encontrar el empate para seguir con vida en la serie. El trámite quedó condicionado por la revisión tecnológica en la jugada del gol y por la necesidad de Independiente Rivadavia de asumir más riesgos en el complemento. El resultado al descanso deja al local a un paso de los cuartos de final.