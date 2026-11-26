El tandilense fue designado para dirigir el domingo a las 20.30 frente a Pacífico de General Alvear. Tiene antecedentes cuestionados en el fútbol de ascenso y fue protagonista desde el VAR en el polémico penal que Andrés Merlos sancionó para Boca ante Independiente. La designación vuelve a poner el arbitraje en el centro de la escena.

Lucas Novelli ya tiene antecedentes de dirigir conjuntamente con Andres Merlos en primera division y con polémicas marcadas.

Sportivo Desamparados ya sabe quién será el encargado de impartir justicia en el partido más importante de su temporada. Lucas Novelli fue designado para dirigir la revancha frente a Pacífico de General Alvear, que se disputará este domingo a las 20.30 en Mendoza, por la definición de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur.

El nombre del árbitro tandilense no pasa inadvertido. Su recorrido por el fútbol de ascenso quedó marcado por diferentes actuaciones que despertaron cuestionamientos y que volvieron a ponerlo bajo la lupa en distintas oportunidades.





Uno de los episodios más recordados ocurrió en enero de 2021, cuando dirigió la final entre Güemes de Santiago del Estero y Villa Mitre de Bahía Blanca por el ascenso a la Primera Nacional. Aquel encuentro terminó 1-1 y se definió por penales, pero la actuación de Novelli generó fuertes críticas, especialmente por la expulsión de Jonathan Lastra y la posterior roja a Héctor González, ambas durante el primer tiempo.

El diario Río Negro publicó entonces una crónica titulada «Polémico ascenso de Güemes a la Primera Nacional: mirá lo que cobró el árbitro». Posteriormente, en septiembre de 2022, el mismo medio volvió a referirse a Novelli en un análisis sobre los cuestionamientos al arbitraje argentino y recordó aquel encuentro como uno de los antecedentes que alimentaban las sospechas en el fútbol de ascenso.





EL PENAL DE BOCA QUE TAMBIÉN LO PUSO EN ESCENA

Más recientemente, Novelli volvió a quedar en el centro de una controversia, aunque esta vez desde una cabina de VAR.

Fue durante el clásico entre Boca e Independiente, disputado en abril de 2026. Andrés Merlos era el árbitro principal y Novelli estaba a cargo de la asistencia tecnológica.

En una de las últimas acciones del primer tiempo, Merlos inicialmente consideró que no había infracción en una disputa dentro del área. Sin embargo, desde el VAR, Novelli revisó diferentes tomas y lo invitó a observar la jugada en el monitor por un posible penal.

Después de la revisión, Merlos cambió su decisión y sancionó la pena máxima que Milton Giménez convirtió para establecer el empate 1-1.

La decisión generó un fuerte debate y la difusión de los audios oficiales del VAR permitió conocer el intercambio entre ambos árbitros y cómo se llegó a la determinación final.





UN DATO QUE SUMA CONTEXTO

Hay otro elemento que no pasa inadvertido en esta historia: Andrés Merlos, quien dirigió aquel Boca-Independiente, es además el presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, entidad que tiene su sede en la misma localidad donde se disputará la revancha.

Merlos fue elegido para ese cargo en febrero de 2024 y renovó su mandato en 2026.

Se trata de un dato institucional que forma parte del contexto del fútbol de General Alvear, aunque no constituye por sí mismo una prueba de influencia sobre la designación ni sobre el arbitraje del domingo.

DESAMPARADOS, ANTE UNA REVANCHA DECISIVA

Con la serie todavía abierta, el conjunto sanjuanino tendrá que afrontar un compromiso determinante en territorio mendocino. La designación de Novelli agrega un ingrediente a una previa que ya venía cargada de tensión por los cuestionamientos arbitrales que rodearon el primer encuentro.

En Puyuta saben que deberán jugar una final, pero desde ahora también estarán atentos a cada decisión del equipo arbitral.

El domingo, desde las 20.30, la pelota volverá a rodar. Y con Lucas Novelli como juez principal, el arbitraje será uno de los focos de atención.