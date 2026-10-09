Rodolfo Arruabarrena preservará al capitán para el tramo de Copa Sudamericana y el Superclásico. Boca visita a Instituto en el Kempes por la fecha 12.

Boca visitará a Instituto en el Estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 12 del Torneo Clausura, con una decisión táctica central de Rodolfo Arruabarrena: Leandro Paredes irá al banco de suplentes. La medida responde al calendario inmediato del equipo y a la necesidad de administrar cargas en una etapa con varios compromisos consecutivos.

Gestión del plantel

El capitán de Boca descansará pensando en la serie de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, además de los cruces con Talleres, Independiente y el superclásico del 1 de noviembre en La Bombonera. En ese contexto, Arruabarrena hará modificaciones respecto del último partido con Unión y moverá varias piezas del equipo titular.

Según la información difundida, ingresarán Malcom Braida, Marco Pellegrino, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Enner Valencia y Leonel Flores. Con la salida de Paredes, el mediocampo quedaría conformado por Milton Delgado y los dos chilenos, Alarcón y Palacios, mientras que Sebastián Villa sería el único atacante que se mantendría en el once.

Defensa y ataque

En la última línea, el entrenador cambiará dos de los cuatro nombres: Braida reemplazará a Leandro Lozano y Pellegrino ocupará el lugar de Facundo “Jagger” Herrera. Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco seguirán como titulares. En ofensiva, Valencia y Flores acompañarán a Villa; este último viene de jugar con la Selección argentina.

El posible equipo de Boca para enfrentar a Instituto sería con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. El dato relevante para la agenda inmediata es que el club afrontará cinco partidos entre el 13 de octubre y el 1 de noviembre, con la ida y la vuelta ante Vasco da Gama, los encuentros con Talleres e Independiente y el cruce con River como cierre de esa serie.