El volante habló antes de la definición ante Atlético Mineiro y vinculó su regreso al club con competir por títulos. También Arruabarrena resaltó la personalidad del plantel.

A horas de la final de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes afirmó que vivir instancias decisivas con Boca es parte central de su regreso al club. El mediocampista dijo que su decisión de volver desde el fútbol europeo estuvo ligada a “competir por cosas importantes”. La definición se jugará ante Atlético Mineiro y concentra la atención deportiva del plantel xeneize en la previa inmediata.

El regreso y la meta

En la sala de prensa oficial de la Conmebol, Paredes sostuvo: “Fui muy claro, tenía la ilusión del día que me tocó irme de volver joven, de volver para poder dar lo mejor, para poder competir por cosas importantes”. La frase ubicó su retorno en una lógica de rendimiento y objetivos deportivos concretos. En ese marco, el volante también alineó su balance personal con el del cuerpo técnico, al señalar que el equipo consiguió un título y está en dos finales. Según su lectura, esa cercanía con definiciones relevantes era uno de los objetivos de su vuelta.

Regularidad y expectativa

El campeón del mundo añadió que atraviesa un momento de disfrute cotidiano desde su regreso a la institución. “Disfruto del día a día, disfruto de estar en mi club, de mis compañeros, de la gente, de competir por cosas importantes”, expresó. Antes de cerrar, dejó una referencia directa al partido de mañana: “Ojalá podamos dar una alegría”. La declaración se produjo en la antesala de una final que puede ampliar el saldo competitivo de Boca en la temporada.

La mirada del cuerpo técnico

En la misma conferencia, Rodolfo Arruabarrena se refirió al peso de la presión en partidos decisivos y sostuvo que cada club convive con exigencias propias. El entrenador afirmó que el grupo demostró durante el semestre que sabe jugar este tipo de finales y expresó su expectativa de que mañana no sea la excepción. Su planteo ubicó el foco en la respuesta colectiva del plantel frente a un compromiso de alta demanda deportiva.

Arruabarrena también dejó una descripción informal sobre la personalidad de sus jugadores: “Tengo jugadores inteligentes, con los que iría a la guerra... y tengo a algunos wachiturros, que si tengo que ir a Rusia o Ucrania, les desvalijan el armamento nuclear”. La frase fue pronunciada en la misma rueda de prensa y quedó como una de las definiciones de la previa. Con la final ya en agenda inmediata, el dato a seguir es la respuesta de Boca en el partido decisivo ante Atlético Mineiro.