El defensor de Argentinos Juniors y exjugador de San Martín de San Juan se casó con Melina De Piano el 16 de noviembre. La pareja eligió esa fecha por su tercer aniversario.

Francisco y Melina dieron el si y ya son marido y mujer

El futbolista sanjuanino Francisco Álvarez, hoy en Argentinos Juniors y con pasado en San Martín de San Juan, se casó con la periodista Melina De Piano. La ceremonia quedó registrada en las redes sociales de la comunicadora, que difundió imágenes y un mensaje sobre la decisión de celebrar la fecha junto con su aniversario. Según lo publicado por De Piano, la pareja eligió el 16 de noviembre para concretar el casamiento. Ese mismo día cumplían su tercer aniversario.

La publicación fue acompañada por una frase en la que la periodista escribió: “Hoy nuestro aniversario tiene un significado aún más grande. Es el día en que elegimos ser familia para siempre”. La referencia permite ubicar el hecho en el plano estrictamente personal, sin otros elementos públicos sobre la ceremonia. En ese marco, el dato central es la coincidencia entre la boda y el aniversario de la pareja. El mensaje fue difundido por la propia Melina De Piano en sus redes.

Antecedente inmediato: la relación ya había alcanzado tres años al momento del casamiento. La elección de la fecha le dio un sentido doble al 16 de noviembre, que pasó a ser el día de la boda y del aniversario. La información disponible no agrega detalles sobre el lugar de la ceremonia ni sobre invitados. Tampoco se informaron aspectos vinculados con la actividad deportiva de Álvarez ni con compromisos profesionales de De Piano.

Para el seguimiento periodístico, el dato relevante es que el defensor sanjuanino continúa su carrera en Argentinos Juniors mientras mantiene un vínculo público con una periodista de ESPN. La noticia no tiene impacto institucional ni deportivo, pero sí integra el registro de la trayectoria personal de un jugador identificado con San Juan. En coberturas de este tipo, la fuente primaria es la propia publicación en redes sociales, que en este caso aportó la confirmación del casamiento. No se informaron declaraciones adicionales de terceros.

Con la información disponible, el punto verificable que queda para archivo es la fecha: 16 de noviembre. Ese día quedó asociado al casamiento y al tercer aniversario de la pareja. No se comunicaron otros pasos formales ni datos posteriores sobre celebraciones o viajes. La referencia pública permanece en las redes de Melina De Piano.