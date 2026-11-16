El motociclista sanjuanino se impuso en México junto a un equipo internacional. Dijo que la remontada fue clave para llegar al primer puesto.

El motociclista sanjuanino Alberto “Puchi” Ontiveros ganó la Baja 1000, una de las pruebas de resistencia más exigentes de México, en su debut en esa competencia. El piloto habló desde la zona de Los Cabos con el programa Buena Gente de radio Mil 20 y relató cómo se definió la carrera. El resultado lo ubica en el primer lugar de una prueba de referencia para el motociclismo de resistencia.

Ontiveros integró un equipo de cuatro pilotos de distintas nacionalidades, todos con experiencia compartida en el Rally Dakar. Junto al sanjuanino corrieron el mexicano Ramón, el estadounidense Jack Lundin y el guatemalteco Francisco Arredondo. Según contó el propio piloto, la formación funcionó con coordinación y permitió sostener el ritmo durante toda la competencia. “Pudimos ganar mi primera experiencia en Baja y con un triunfo. Se dio una muy buena carrera, el equipo funcionó muy bien”, dijo.

Recorrido y remontada

Las lluvias previas habían deteriorado el trazado, aunque finalmente la carrera se disputó con piso seco en la península de Baja California. A Ontiveros le correspondió manejar entre las millas 400 y 630, un sector de montaña y precipicios en el que, según describió, su experiencia en los caminos de Valle Fértil y en el Safari de la Sierra fue determinante. En ese tramo, el equipo venía retrasado y logró avanzar posiciones.

“Cuando a mí me tocó tomar la moto, en tercer lugar dentro del equipo, veníamos bastante atrasados. Me esforcé mucho y pude llegar a dejar la moto en segundo puesto, a muy poquito, a dos minutos de la punta”, relató Ontiveros. Después de su relevo siguieron Arredondo, nuevamente Ramón y el cierre de Lundin, que terminó de asegurar el primer lugar. La definición dejó al conjunto en lo más alto del podio en su primera participación conjunta en la prueba.

Proyección y regreso

El piloto también señaló que lo sorprendió la convocatoria del público mexicano, que estimó en 500 mil espectadores a lo largo de la ruta. Comparó esa asistencia con la que genera la Vuelta a San Juan, aunque sin establecer una medición propia del evento provincial. Tras cerrar su temporada 2026, Ontiveros confirmó que volverá a San Juan para retomar su actividad laboral y familiar.

Además, dejó abierta la posibilidad de regresar el próximo año para defender el título en la edición número 60 de la Baja 1000. Ese será el próximo hito a seguir para un resultado que, por tratarse de su debut, amplía la presencia del motociclismo sanjuanino en una competencia internacional de larga distancia.