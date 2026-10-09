El sanjuanino competirá este viernes en Asunción 2026. Será la primera vez que San Juan tenga un representante en Libre, Solista.

El patinador sanjuanino Octavio Jesús Morte Brizuela debutará este viernes 9 de octubre a las 13:30 en los World Skate Games Asunción 2026, que se desarrollan en Paraguay. El deportista de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte de San Juan representará a la Argentina en la especialidad Libre, categoría World Skate Junior, con presentaciones previstas para el viernes y el sábado.

Con 16 años, el sanjuanino afrontará una competencia en la que deberá ejecutar un programa corto y uno largo. Según el material difundido, competirá contra otros 15 patinadores de distintos países, algunos con uno o dos años más de edad, ya que su nivel deportivo le permitió acceder a esa categoría con un año menos de la edad habitual.

Trayectoria y clasificación

Octavio comenzó a patinar a los 4 años y pertenece al Andino Patín Club y a la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan (FPAASJ). El texto original señala que su recorrido deportivo incluye títulos de campeón sanjuanino, regional, argentino y sudamericano, además del reciente subcampeonato nacional argentino. Esa trayectoria derivó en su clasificación al máximo escenario internacional de la disciplina.

Acompañamiento técnico

En Paraguay está acompañado por su entrenadora Mariana Rodríguez Pi, a quien el material atribuye un rol central en la preparación y en las instancias clasificatorias. También cuenta con el acompañamiento del cuerpo técnico de la Selección Argentina. El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, respalda la participación del deportista, según la información difundida.

Alcance provincial

La participación tiene un valor institucional para el patinaje artístico provincial, porque será la primera vez que San Juan tenga un representante en la especialidad Libre, Solista, en esta competencia mundial. Antes de su presentación, Octavio expresó: “Estoy muy feliz y agradecido con la Secretaría de Deporte por el apoyo brindado y con toda la gente de San Juan que me está apoyando”.

La agenda del sanjuanino en Asunción continuará este sábado 10 de octubre, cuando complete su segunda presentación prevista en el programa de competencia.