La Liga Profesional confirmó la designación para Boca-River del domingo 1 de noviembre, desde las 15. Será el cuarto clásico que dirigirá Ramírez.

La Liga Profesional confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River, programado para este domingo 1 de noviembre a las 15 en La Bombonera. La designación lo ubica por cuarta vez al frente del cruce más relevante del fútbol argentino, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. En ese partido, la conducción arbitral tendrá incidencia directa sobre un encuentro que suele concentrar atención deportiva y seguimiento institucional.

La terna y el VAR La terna arbitral se completará con Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Sebastián Zunino actuará como cuarto árbitro. En el sistema de videoarbitraje, la responsabilidad principal quedará a cargo de Silvio Trucco, con Gastón Suárez como AVAR, es decir, asistente del VAR. La confirmación de los nombres permite anticipar la estructura técnica que acompañará un partido con alta exposición pública y decisiones sujetas a revisión inmediata.

Antecedentes de Ramírez Ramírez, de 39 años, ya dirigió tres Superclásicos. El balance de esos antecedentes muestra dos triunfos de River y uno de Boca. Entre esos partidos figura la victoria por 1-0 del equipo de Buenos Aires en septiembre de 2024, en La Bombonera, con gol de Manuel Lanzini.

Ese encuentro quedó atravesado por una jugada discutida en el cierre, cuando se anuló un tanto de Milton Giménez por una mano y Boca reclamó un penal sobre el delantero. En abril de 2025, Ramírez volvió a conducir el clásico en el Monumental, donde River ganó 2-1. El antecedente más reciente fue el triunfo de Boca por 2-0 en La Bombonera, en noviembre de ese mismo año.

Lo que sigue La designación deja definido uno de los elementos centrales de la previa del partido: el equipo arbitral. Desde ahora, la atención quedará puesta en la preparación del encuentro y en el desarrollo de un clásico que, por su alcance deportivo y mediático, suele ser observado con especial seguimiento en cada decisión del juez y del VAR.