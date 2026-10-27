El boxeador sanjuanino Exequiel "Pacman" Fernández se despedirá del ring el viernes 13 de noviembre, a las 22 horas, en el club Julio Mocoroa. La institución confirmó que su último rival será Fito Fernández. La velada marcará el cierre de una carrera que tuvo su punto más alto con un título mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El anuncio fue acompañado por una frase difundida por el club: "Se viene la despedida del campeón mundial de box". Para el público sanjuanino que siguió su trayectoria, la función será la última oportunidad de verlo en un escenario local. La cita también tiene un valor simbólico para la institución, donde el boxeador desarrolló parte de su recorrido deportivo.

Antecedentes deportivos

El 6 de diciembre de 2025, en el estadio Aldo Cantoni, Fernández venció por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo y se consagró campeón mundial Gold de la AMB en la categoría wélter. Ese resultado colocó al sanjuanino en la escena internacional y abrió la expectativa de nuevos compromisos fuera de la provincia. La despedida programada para noviembre cierra ese recorrido competitivo.

Retiro y contexto judicial

A comienzos de septiembre de 2026, el boxeador anunció su retiro luego de quedar involucrado en una causa judicial por un episodio ocurrido en el barrio Los Toneles. El material disponible no detalla la carátula ni el estado procesal del expediente. La decisión de alejarse del ring quedó vinculada a esa situación y modificó el horizonte deportivo que tenía por delante.

Entradas y cierre

Las entradas para la velada ya están a la venta. La popular cuesta $6.000 y el sector ring side vale $12.000. La función en el club Julio Mocoroa será el último combate anunciado para Fernández, en una jornada que quedará definida por la respuesta de público y por el alcance de la convocatoria.