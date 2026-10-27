El partido entre San Ricardo y Trinidad fue suspendido tras una pelea entre jugadoras. El caso se suma a otros episodios con agresiones a árbitros y suspensión de encuentros.

El futsal sanjuanino volvió a quedar expuesto a un episodio de violencia dentro de una cancha. El partido de Reserva femenina entre San Ricardo y Trinidad fue suspendido después de que varias jugadoras protagonizaran una pelea que se extendió durante varios minutos. El encuentro correspondía a la Divisional B y, hasta ese momento, San Ricardo ganaba por 3 a 0.

La situación desplazó por completo el desarrollo deportivo y volvió a poner en discusión los mecanismos de prevención y control en las competencias locales. Según el relato de los hechos, las agresiones físicas habrían involucrado también a otras personas presentes en el lugar. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron preocupación en el ambiente deportivo, aunque el episodio deberá ser evaluado en el marco disciplinario correspondiente.

Antecedentes recientes El caso no aparece aislado en la cronología del futsal provincial. En julio de 2019, la árbitra María Vázquez denunció haber recibido insultos machistas mientras dirigía un encuentro de la Copa Rawson. Más tarde, en septiembre de 2024, un partido entre Del Bono y Barrio CGT terminó en una batalla campal con participación de jugadores e hinchas. En octubre de 2025, un árbitro fue agredido durante el encuentro entre Trinidad y Estrella Juniors, y los jueces resolvieron frenar temporalmente su actividad en señal de protesta.

Derivaciones judiciales y disciplinarias En febrero de 2026, la violencia volvió a aparecer después de la semifinal entre Batistella y Minero. El árbitro Juan Ignacio Saball fue agredido tras el encuentro y el caso tuvo derivaciones judiciales. En ese contexto, el episodio entre San Ricardo y Trinidad suma un nuevo antecedente a una secuencia de incidentes que afecta tanto la continuidad de los partidos como la autoridad arbitral. La resolución de responsabilidades dependerá de los informes arbitrales y de la investigación disciplinaria que corresponda.

Qué queda por resolver La discusión excede un partido puntual y remite a la seguridad, la responsabilidad de los clubes y la intervención de los cuerpos técnicos y del público. También pone bajo revisión qué medidas se aplican ante antecedentes de conflicto y qué consecuencias enfrentan las instituciones cuando sus encuentros terminan en hechos de violencia. Las sanciones, en caso de corresponder, deberán complementarse con controles, prevención y reglas claras para evitar que la violencia desplace otra vez al juego.

El cierre del expediente deportivo y disciplinario de este nuevo episodio será clave para determinar si las medidas vigentes alcanzan o si requieren revisión. Hasta entonces, el caso de San Ricardo y Trinidad queda incorporado a una serie de incidentes que ya atravesó distintas categorías del futsal sanjuanino.