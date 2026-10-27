La pelota especial debutará este domingo en La Bombonera, en el partido entre Boca y River. La AFA la reservó para encuentros puntuales del calendario local.

El próximo Superclásico entre Boca y River se jugará este domingo en La Bombonera con una pelota nueva, presentada por la AFA como edición especial del balón oficial del fútbol argentino. La entidad anunció que la Argentum Gambeta Derbi tendrá su estreno en ese partido y que fue diseñada para encuentros seleccionados. La novedad se inscribe en una práctica habitual de las competencias de elite: reservar modelos especiales para citas de mayor exposición.

El nombre elegido remite a la gambeta, un rasgo asociado a la identidad del fútbol argentino y a la creatividad individual dentro del juego. Según la presentación de la AFA, la propuesta busca destacar esa dimensión cultural y futbolística, vinculada con distintas generaciones de jugadores. En ese marco, la pelota fue concebida como un símbolo de estilo y pertenencia, más que como un cambio de uso permanente en el torneo.

En su diseño, la Argentum Gambeta Derbi combina gráficos inspirados en la histórica Tango con laureles que evocan la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986. También incorpora el número 10, asociado a los principales referentes de las tres conquistas mundialistas de la Albiceleste. Esos elementos remiten a referencias reconocibles del imaginario futbolero local y a hitos ya consolidados en la narrativa oficial del deporte argentino.

Uso acotado La pelota no estará presente de manera habitual en todas las fechas del campeonato, sino que quedará reservada para partidos puntuales. Después de su estreno en el Boca-River, la idea es que vuelva a aparecer en finales y otras citas destacadas del calendario local. Esa definición le da al lanzamiento un carácter limitado y lo vincula con eventos de mayor relevancia deportiva y mediática.

Estreno en el clásico El Superclásico del domingo sumará así un elemento adicional dentro y fuera de la cancha, con una pelota especial que debutará en el partido más convocante del fútbol argentino. La presentación de la AFA deja establecido que el uso de este modelo dependerá de encuentros seleccionados, por lo que su próxima aparición quedará atada a la programación de partidos de especial relevancia.