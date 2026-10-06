El capitán de la Sub 19 celebró su cumpleaños con un doblete en los World Skate Games de Asunción . Ahora, la Selección Argentina apunta a Francia .

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines empató con Italia en los World Skate Games de Asunción, Paraguay, y quedó enfocada en la próxima instancia. En ese partido, el capitán Nicolás Alonzo convirtió los dos tantos albicelestes y fue una de las principales referencias del equipo.

Balance del partido

Alonzo describió el encuentro como “un gran partido, muy peleado, muy físico”. Según su análisis, la Argentina logró ponerse en ventaja con dos goles, pero luego recibió el empate y no pudo volver a convertir. El delantero sostuvo que, pese al resultado, se trató de “un muy lindo partido”, en una competencia que exige continuidad y recuperación rápida entre presentaciones.

Un cumpleaños con aporte al equipo

El sanjuanino señaló que los dos goles tuvieron un valor especial por coincidir con su cumpleaños. “Fue muy importante para mí hacer dos goles, más que nada para mi cumpleaños. Estoy feliz de ayudar al equipo”, aseguró. El dato adquiere relevancia porque el aporte ofensivo del capitán sostuvo la producción argentina en un cruce de alta exigencia internacional.

Lo que viene

Alonzo contó que estuvo acompañado por sus padres, abuelos y hermanos, aunque anticipó una celebración breve por los tiempos acotados del torneo. De inmediato, el plantel debe reordenarse para el siguiente compromiso y analizar tanto el propio desempeño como el de Francia, próximo rival mencionado por el jugador. “Ahora, a analizar nuestro partido, los de Francia y descansar de la mejor manera”, dijo.

El calendario de la Selección Argentina Sub 19 en Asunción obliga a una preparación rápida entre partidos, con foco en la recuperación física y en el estudio del rival. En ese contexto, el doblete de Nicolás Alonzo queda como el principal dato individual del empate ante Italia y como antecedente inmediato antes del cruce con Francia.



