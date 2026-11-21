Vélez se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional tras vencer a Belgrano de Córdoba por 3-1 en la definición por penales, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario. El partido se disputó en su estadio y dejó al equipo local en la siguiente ronda. La clasificación quedó resuelta desde los doce pasos después de un desarrollo en el que el conjunto cordobés estuvo dos veces en ventaja.

Belgrano abrió el marcador con goles de Ramiro Hernández y Nicolás Fernández, pero Vélez respondió con los tantos de Ronaldo Martínez y Dilan Godoy para sostener el empate. Ese 2-2 llevó la definición a los penales, en un encuentro que cambió de dominio a lo largo de los 90 minutos. La reacción del local evitó la eliminación en tiempo reglamentario y extendió la serie al tramo decisivo.

Definición desde los doce pasos En la tanda, para Vélez convirtieron Dilan Godoy, Ronaldo Martínez y Rodrigo Aliendro, mientras que el remate de Arias fue contenido. Del lado de Belgrano, Uvita Fernández fue el único que logró marcar. La diferencia terminó quedando en la actuación del arquero Tomás Marchiori, que atajó los disparos de Sporle, Metilli y Zelarayán.

La clasificación le permitió a Vélez seguir en carrera en el certamen y dejó a Belgrano fuera de competencia después de haber estado al frente en dos oportunidades. El resultado consolidó el peso de la definición por penales en una instancia eliminatoria en la que el margen de error fue mínimo. El próximo paso del equipo de Liniers será disputar los cuartos de final, con rival aún por definirse en esta fase del torneo.