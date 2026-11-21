El mediocampista trabajó aparte en Barranquilla y generó preocupación en la previa. En el cuerpo médico creen que estará disponible ante Atlético Mineiro.

El mediocampista de Boca Santiago Ascacíbar se entrenó diferenciado en Barranquilla durante la última práctica antes de la final de la Copa Sudamericana, lo que activó la atención sobre su estado físico. La situación ocurrió en la antesala del partido decisivo ante Atlético Mineiro, aunque en el club sostienen que no habría mayores inconvenientes para que esté disponible.

Ascacíbar arrastraba un esguince sufrido el 7 de noviembre, en la última fecha del Torneo Clausura frente a Defensa y Justicia, encuentro en el que el “Xeneize” se consagró campeón. Pese a esa molestia, ya había trabajado de manera diferenciada durante la semana previa a la semifinal contra Banfield por la Copa Argentina y jugó ese partido, en el que marcó el primer gol.

Precaución médica En el cuerpo médico de Boca interpretan que el trabajo apartado respondió a una medida preventiva y no a una complicación que lo deje afuera de la final. Esa lectura le da tranquilidad a Rodolfo Arruabarrena, que cuenta con el plantel completo a disposición para el encuentro decisivo. La definición se jugará en un contexto exigente por la sede y las condiciones climáticas.

El probable equipo de Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda o Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. El partido comenzará a las 17:30 hora colombiana y a las 19:30 hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde Junior suele hacer de local.

Condiciones de juego Al momento del encuentro se prevén unos 36 grados de sensación térmica y alta humedad en Barranquilla, un factor que puede incidir en el desarrollo físico de la final. En ese marco, la evolución de Ascacíbar será uno de los puntos a seguir hasta la previa inmediata del partido.