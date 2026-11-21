El argentino de Alpine quedó a 1s157 de George Russell y superó a Verstappen y Hamilton. Llega con buenas referencias a la clasificación.

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalizó quinto, a 1s157 de George Russell, autor del mejor tiempo de la sesión. El resultado lo dejó con buenas sensaciones de cara a la clasificación.

El argentino se ubicó por delante de pilotos como Max Verstappen y Lewis Hamilton, en una tanda que también sirvió para ajustar los autos antes de la lucha por la pole position. Colapinto además superó a su compañero Pierre Gasly, que terminó noveno. Para Alpine, la referencia de ritmo en el circuito callejero estadounidense aparece como un dato relevante en la previa de la clasificación.

Condiciones de pista La práctica libre 1 no entregó tiempos porque la lluvia copiosa impidió que los protagonistas giraran. El inicio del segundo entrenamiento también estuvo condicionado por la humedad en la pista, por lo que los monoplazas de Alpine salieron a la cinta asfáltica recién en los últimos 25 minutos. En ese contexto, Colapinto se mostró competitivo desde sus primeras vueltas.

En la segunda tanda, el argentino marcó 1m49s229 y llegó a la novena posición, a 1s957 del 1m47s272 con el que George Russell quedó al frente. Pierre Gasly cerró esa sesión con 1m47s343 y terminó segundo, a 71 milésimas del piloto de Mercedes. Esa referencia dejó a Alpine con datos útiles para el trabajo previo a la clasificación.

Lo que sigue La expectativa ahora queda puesta en la clasificación, donde Colapinto buscará avanzar a la Q3, la instancia que define a los diez primeros puestos de largada. En un trazado donde la velocidad en las rectas y la temperatura de los neumáticos son variables decisivas, el rendimiento mostrado en los entrenamientos ofrece una base concreta para la sesión que ordenará la grilla del domingo.