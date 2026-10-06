El brasileño publicó un saludo para Lionel Messi antes de su despedida de la Selección Argentina. Recordó sus etapas compartidas en Barcelona y PSG.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó mensajes de distintas figuras del fútbol, entre ellas el brasileño Neymar, excompañero del rosarino en Barcelona y PSG. El delantero publicó un texto en sus redes sociales en la previa del amistoso de este jueves ante Benín en el Monumental, señalado como el último partido del capitán con la camiseta nacional.

En su mensaje, Neymar escribió: “Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años…”, y acompañó la publicación con imágenes de la final de la Copa América 2021, en la que Argentina venció 1-0 a Brasil en el Maracaná y Messi obtuvo su primer título con la selección mayor. También se refirió al encuentro de esta noche y expresó: “Hoy es tu último partido vistiendo la camiseta de tu selección nacional, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”.

Trayectoria compartida

El futbolista brasileño, de 34 años, sostuvo además que no solo los argentinos sino “el mundo entero” agradece a Messi “todo lo que ha hecho por el fútbol”. Cerró su saludo con una frase dirigida al capitán argentino: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más haber hecho historia a tu lado”. La referencia tuvo como contexto los años en que ambos compartieron vestuario y protagonismo en dos clubes europeos de alta exposición.

En Barcelona, coincidieron entre 2013 y 2017 y, junto con Luis Suárez, integraron el tridente ofensivo conocido como la MSN. Durante ese período, el club catalán conquistó nueve trofeos, entre ellos la Champions League y el Mundial de Clubes 2015. Esa etapa consolidó una relación deportiva que luego se extendió a PSG.

El reencuentro se produjo en París cuatro años después de la salida de Messi del club catalán. En los dos años que compartieron en el Parque de los Príncipes, el equipo ganó dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia, hasta la partida del rosarino al Inter Miami en junio de 2023. Según el recuento difundido en la nota original, ambos jugaron juntos 206 partidos, una cifra que resume la dimensión de una sociedad futbolística que llega a su cierre en la selección argentina.