El equipo de Mauricio Del Cero se impuso con goles de Aguilar, Tello y Flores. También sostuvo su racha invicta y ahora enfrentará a Minero.

Sportivo Desamparados venció por 3-0 a Marquesado y se clasificó a la final del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino, donde enfrentará a Minero. El triunfo se concretó con una formación alternativa, en una instancia que ratificó el presente del equipo dirigido por Mauricio Del Cero. La clasificación le permite sostener la pelea por un nuevo título en el tramo final de la temporada.

Los goles fueron convertidos por Agustín Aguilar, a los 27 minutos del primer tiempo, Santiago Tello, a los 5 del complemento, y Lucas Flores, a los 34 del segundo tiempo. El desarrollo del partido mostró a Desamparados con manejo de tiempos y mayor eficacia en los momentos decisivos. Marquesado no logró frenar ese dominio y quedó eliminado en semifinales.

Una semana exigente

La definición del Clausura se suma a otro compromiso relevante para el conjunto puyutano. El lunes, Desamparados deberá enfrentar a Unión de Villa Krause por la tercera ronda del Torneo Regional Amateur. En ese contexto, el cuerpo técnico administró cargas y preservó parte de la formación habitual, sin resignar resultados en el torneo local.

El regreso de Ceballos

La semifinal también dejó como dato saliente el regreso de Lucas Ceballos, quien volvió a jugar después de una grave lesión. Su reaparición se produjo en un partido de alta exigencia y quedó entre los elementos más destacados de la jornada. Para Desamparados, la recuperación de un jugador de esa experiencia amplía las variantes disponibles para la recta final del año.

Los números acompañan el presente del equipo de Del Cero: acumula 14 partidos sin derrotas y apenas perdió tres encuentros en lo que va del año. Esa regularidad lo mantuvo entre los protagonistas del fútbol sanjuanino y lo llevó a sostenerse también como un conjunto fuerte en condición de local. Con la final ante Minero ya confirmada, el próximo paso será resolver el calendario entre el certamen provincial y el Regional Amateur.