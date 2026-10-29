Morenito, un emblema del fútbol sanjuanino que merece un claro reconocimiento en vida como corresponde para una excelente persona .

Francisco Severiano Moreno Miguel, conocido como “Morenito”, se despide de los cuerpos técnicos del fútbol sanjuanino después de una trayectoria que comenzó en 1963 y se extendió por más de seis décadas. A los 86 años, su último paso fue por la Cuarta División de Colón Junior, en el segundo tramo del Campeonato Oficial 2026. La salida marca el final de una presencia sostenida en vestuarios, planteles y campañas de clubes de la provincia.

Su recorrido empezó en Peñarol, club en el que se formó como marcador de punta en divisiones inferiores y llegó hasta Cuarta División. Según el repaso de su trayectoria, en 1963 comenzó a acompañar a “Cututo” Velázquez cuando el club quedó sin director técnico, y desde entonces quedó ligado a tareas de cuerpo técnico. En ese período integró los equipos campeones de 1965, 1978 y 1979, junto a entrenadores como Emilio “Pitinga” Cuello, José Suárez y Alfredo “Tripa” Cortéz.

Peñarol y la primera etapa

En esa etapa también se lo vincula con los recordados Campeonatos de los Barrios de Peñarol durante la década del 60, cuando el Velázquez Sport Club llevó figuras desde Mendoza como Víctor Legrotaglie, “Pancho” Lombardo, Abel Sklate y Oscar Montes de Oca. El material de origen lo ubica además cerca de nombres como Roberto “Beto” Acosta y de un fútbol barrial que fue cambiando con los años. Ese recorrido explica por qué su nombre quedó asociado a una memoria deportiva que no depende de goles ni de títulos personales, sino de permanencia y trabajo cotidiano.

El paso por Alianza

En 1980, Domingo De la Vega lo llevó a Alianza, donde sumó otra etapa extensa. Allí participó de conquistas locales, de los Torneos Regionales y de la experiencia del Campeonato Nacional de 1986, además de acompañar al club en sus ciclos por el Argentino A y el Argentino B. También integró el cuerpo técnico en el título del Campeonato Oficial obtenido frente a Trinidad en el Estadio del Bicentenario, en 2016, bajo el formato actual de disputa.

En su paso por Alianza, el trabajo de “Morenito” no se limitó a una función puntual. El texto original lo describe cerca de los jugadores, en la intimidad del vestuario y en el día a día del plantel, un espacio donde la asistencia y la continuidad tienen peso en la organización deportiva. Entre los entrenadores con los que compartió camino, destacó a Gualberto Muggione, a quien recordó con la frase: “Era una persona en la calle, otra del portón hacia adentro del club, y un profesional de aquellos en el vestuario y campo de juego”.

El cierre en Colón Junior

Su último capítulo lo escribió en 2026, junto a la Cuarta División de Colón Junior y al entrenador Esequiel Díaz. La campaña terminó con la eliminación ante Rivadavia, por penales, en la cancha de la calle Sargento Cabral. Más allá del resultado deportivo, el dato relevante fue que Moreno Miguel se convirtió en la persona de mayor edad en participar en las competencias de la máxima categoría del fútbol sanjuanino. Él mismo resumió su vínculo con el deporte con una frase que el texto reproduce de manera textual: “El fútbol es mi único vicio”.

La despedida alcanza solo a los cuerpos técnicos, no a su presencia en las canchas, donde su nombre quedó asociado a una parte extensa de la historia del fútbol de San Juan. El repaso de su trayectoria fue reconstruido con aporte de Rubén Poblete, historiador del deporte sanjuanino, quien además facilitó fotografías de archivo. Con el cierre del Campeonato Oficial 2026, termina una función iniciada hace 63 años, pero permanece un registro útil para entender cómo se sostienen, a lo largo del tiempo, las estructuras humanas que rodean a los equipos.