Lagrimas de felicidad para el sanjuanino por convertir el doble que sirvió para conquistar el título a la selección Argentina.

El sanjuanino Agustín Sosa convirtió el lanzamiento de dos puntos que le dio a la Selección argentina el triunfo por 21-20 sobre Brasil y el título de la Final Continental del 3x3 Americas Series, disputada en El Salvador. La definición se produjo en el cierre del partido y dejó al jugador de Urquiza como protagonista de la jugada decisiva. La consagración se concretó el 27 de octubre, en una competencia internacional con impacto deportivo para el básquet sanjuanino.

El equipo nacional fue dirigido por Luciano Santín e integrado por Matías Berenbroek, de River Plate; Leyton Herrmann, de Centenario de Venado Tuerto; Agustín Sosa, de Urquiza de San Juan, y Facundo Zanor, de Gimnasia de Santa Fe. La campaña se sostuvo con tres victorias en la fase de grupos, el lunes 26 de octubre, ante Colombia por 20-19, México por 16-14 y Guatemala por 16-14. Al día siguiente llegaron los cruces decisivos, con un triunfo por 21-18 en cuartos de final y otro por 17-13 frente a México en semifinales.

Convocatoria y preparación

Después de la consagración, Sosa contó que la convocatoria le llegó por una comunicación telefónica de Carlos, quien le informó que integraría el plantel que viajaría a El Salvador. El jugador señaló: “Muy contento, la verdad, por esta convocatoria al torneo”. También explicó que se preparó en Pico Fútbol Club, con trabajo en gimnasio, técnica individual y entrenamientos con el equipo de la liga, antes de afrontar un torneo que, según dijo, sabía que sería exigente.

Raíces en San Juan

El basquetbolista recordó además sus primeros pasos en Urquiza, club en el que se inició antes de continuar su carrera en Pico. Tras levantar el trofeo, dedicó la convocatoria a su familia, sus amigos y su novia, y agradeció la oportunidad de representar a la Selección. También dejó un mensaje para sus vínculos sanjuaninos: “Siempre mi recuerdo para mis amigos y compañeros de Urquiza, donde me inicié y donde dejé buenos amigos. Uno no puede olvidarse de dónde salió”.

La actuación de Sosa cerró una campaña perfecta del seleccionado argentino masculino y dejó un antecedente concreto para el básquet de San Juan: un jugador surgido en Urquiza resolvió la final continental con el último tiro. El resultado y la fecha de la consagración quedan como referencia inmediata de una competencia que reunió a selecciones de la región y que tuvo a Argentina como campeona en El Salvador.