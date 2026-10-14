El excampeón mundial se descompensó durante la madrugada de este miércoles. La UFI N.º 8 de Morón investiga las causales de muerte.

Jorge “Locomotora” Castro, excampeón mundial de boxeo, murió este miércoles por la madrugada a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad, el episodio ocurrió dentro del establecimiento ubicado sobre la calle San Martín.

De acuerdo con la información policial, un llamado al 911 alertó sobre un hombre descompensado en el sector de las máquinas. Personal de la patrulla de Morón se dirigió al lugar y el encargado del bingo, identificado como Matías Harfiel, confirmó que Castro estaba dentro del recinto. Cuando llegó la asistencia médica, los profesionales constataron el fallecimiento.

Investigación judicial La muerte quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón, con la carátula de averiguación de causales de muerte. Entre los primeros datos que trascendieron, se indicó que Castro padecía diabetes, aunque las circunstancias del deceso todavía deben establecerse en el expediente.

Nacido en 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro desarrolló una carrera que lo llevó a ocupar un lugar destacado en el boxeo argentino durante la década de 1990. En 1989 obtuvo el título argentino de la categoría mediano y, un año después, se consagró campeón sudamericano. El punto más alto de su trayectoria llegó el 12 de agosto de 1994, cuando venció al estadounidense Reggie Johnson en San Miguel de Tucumán y conquistó el cinturón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Antecedentes deportivos Otro episodio recordado de su carrera se produjo el 10 de diciembre de ese mismo año, en Monterrey, México. Allí enfrentó al estadounidense John David Jackson en una pelea que parecía desfavorable, pero un gancho de izquierda le permitió revertir el combate y quedarse con una victoria resonante. Su muerte cierra la trayectoria de uno de los nombres más reconocidos del pugilismo nacional, mientras la investigación judicial avanza para determinar la causa precisa del fallecimiento.