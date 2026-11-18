Estudiantes es el mejor equipo argentino ubicado en la tabla que definirá parte de los clasificados al próximo Mundial de Clubes. Racing también aparece en carrera, mientras que otros clubes necesitan sumar puntos en las próximas ediciones de la Libertadores.

Aunque todavía restan dos temporadas para conocer a todos los participantes del Mundial de Clubes 2029, la competencia por conseguir un lugar ya comenzó. Varios equipos sudamericanos siguen de cerca el ranking de la Conmebol, que será determinante para completar los cupos disponibles en el continente.

Si se mantiene el formato de 32 participantes utilizado en la primera edición, Sudamérica contará con seis representantes. Cuatro de ellos accederán por haber ganado la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que los otros dos conseguirán su clasificación a través del ranking continental.

Con Flamengo ya clasificado por su consagración en la Libertadores 2025, quedan cinco lugares en disputa. En esa pelea, Estudiantes de La Plata es actualmente el argentino mejor ubicado: ocupa el tercer puesto con 62 puntos. El Pincha viene de eliminar al propio equipo brasileño en las semifinales del certamen y se mantiene entre los principales candidatos a conseguir uno de los boletos por clasificación general.

Racing, por su parte, aparece más atrás, con 35 unidades. Su situación es particular porque no consiguió clasificarse a la Libertadores 2027, por lo que tendrá menos posibilidades de seguir sumando en la próxima edición del torneo.

El sistema de puntuación contempla el rendimiento desde la fase de grupos de la Libertadores. Los equipos reciben tres puntos por acceder a esa instancia, otros tres por cada victoria, uno por empate y tres adicionales por cada ronda superada. Una vez finalizado el ciclo 2025-2028, los dos clubes mejor posicionados que no hayan conseguido la clasificación como campeones obtendrán su pasaje al Mundial.

Sin embargo, existe una condición que puede modificar considerablemente las posibilidades de los equipos argentinos: ningún país puede tener más de dos representantes, salvo que se trate de clubes campeones de la Libertadores. Por eso, si Brasil consigue otro título continental entre 2026 y 2028, sus equipos podrían quedarse con los cupos disponibles por ranking, dejando sin posibilidades a otros clubes de ese país. Además, si Estudiantes se consagra campeón de esta edición, Argentina perderá una oportunidad de clasificación por esa vía.

En el escenario actual, Palmeiras y Estudiantes serían los equipos que ocuparían los dos lugares asignados por ranking. No obstante, como uno de los dos se consagrará campeón en la presente edición, ese espacio quedaría disponible para Liga de Quito.

El conjunto brasileño llegó a la final después de eliminar a Fluminense y acumula 82 puntos. Los ecuatorianos, que quedaron afuera frente al equipo dirigido por Abel Ferreira, suman 61 unidades. Estudiantes aparece inmediatamente detrás, con 62.

Entre los argentinos, Racing comparte protagonismo con el Pincha como los dos mejores ubicados en la clasificación. Por detrás aparecen Independiente Rivadavia, Platense y Vélez, todos con 24 puntos; River, con 23; Rosario Central, con 20; Central Córdoba, con 14; Lanús, con 12; Boca, con 10; y Talleres, con siete.

Una situación que puede favorecer a algunos de esos equipos es la de Rosario Central y Boca, que ya aseguraron su participación en la fase de grupos de la Libertadores 2027 por su ubicación en la tabla anual. Belgrano de Córdoba también consiguió ese objetivo tras consagrarse en el Torneo Apertura. Esa presencia les garantizará, como mínimo, tres puntos adicionales en el ranking.

De esta manera, aunque todavía queda un largo camino hasta 2029, la tabla empieza a marcar diferencias y deja en evidencia que cada partido de la Libertadores puede resultar decisivo para las aspiraciones de los clubes sudamericanos.

Así está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029: