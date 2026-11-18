El competidor ocupa el primer puesto de la categoría Libre, una de las divisiones de mayor exigencia del certamen internacional. El 28 y 29 de noviembre buscará defender su liderazgo en la final que se realizará en Plottier.

David Keaik atraviesa un gran momento en el mundo del car audio. El competidor sanjuanino se encuentra en el primer puesto del ranking mundial de la categoría SPL MID Libre, una posición que ahora buscará defender en la gran final internacional que tendrá lugar el próximo 28 y 29 de noviembre en la provincia de Neuquén.

Según los resultados publicados en el sitio oficial de MTM World, Keaik registra 154.00 DB´s y encabeza la clasificación de su categoría, por encima de otros competidores de Argentina y Brasil.

En diálogo con Telesol Diario, Keaik explicó que la instancia decisiva convoca a los mejores posicionados de cada clasificación para definir a los referentes mundiales de la disciplina.

"Hay que seguir defendiendo la posición", expresó sobre el desafío que tiene por delante. Además, destacó que el equipo logró sostener un buen desempeño a lo largo de la temporada y que ahora resta afrontar la última competencia.

La final se desarrollará en el marco de la MTM Expo Show Car 2026, en la ciudad de Plottier, Neuquén. El encuentro tendrá como protagonistas a competidores de distintos países y contará con propuestas vinculadas al mundo automotor.

Para Keaik, la cita representa mucho más que una competencia: será la oportunidad de coronar el trabajo realizado durante todo el año y sostener el primer lugar que consiguió en el ranking internacional.

Con el liderazgo en sus manos, el desafío será demostrar nuevamente su nivel y cerrar la temporada entre los mejores del mundo.