El Presidente le agradeció al capitán de la Selección por su trayectoria. El partido ante Benín será este martes a las 20 en el Monumental.

El presidente Javier Milei le dedicó un mensaje a Lionel Messi en redes sociales por su despedida de la Selección argentina, antes del partido que se jugará este martes en el Estadio Monumental. La publicación se conoció en la previa del encuentro ante Benín, programado para las 20. El gesto presidencial se inscribe en una jornada de fuerte carga simbólica para el seleccionado, que cerrará una etapa con el capitán como protagonista.

“Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”, expresó el mandatario. En el mismo mensaje, Milei agregó una frase de tono celebratorio: “Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”. Se trata de una expresión personal del Presidente, sin anuncios oficiales ni medidas vinculadas al seleccionado.

Despedida en Núñez El partido se disputará en el estadio de River Plate y contará con transmisión de TyC Sports y Telefe, además de la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas. El árbitro designado es el chileno Fernando Véjar y en el VAR estará su compatriota José Cabero. La organización del encuentro confirma que la atención estará puesta tanto en el resultado como en el cierre de la etapa internacional de Messi con la camiseta albiceleste.

Formación probable La posible formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Esa alineación todavía no fue confirmada, por lo que permanece como una previsión periodística en la previa del compromiso. El dato a seguir será la oficialización del equipo y el desarrollo del partido de este martes a las 20.