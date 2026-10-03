La producción se presentó en la San Diego Comic-Con Málaga y ya publicó su primer adelanto. Tendrá música de Luck Ra y producción ejecutiva vinculada a Jorge Messi.

Lionel Messi tendrá una serie animada propia en Disney+, titulada “Messi y los gigantes”, con estreno global previsto para el verano de 2027. El primer adelanto se presentó en la San Diego Comic-Con Málaga ante más de 3.000 personas y mostró el universo ficticio en el que un chico llamado Leo intenta regresar a su casa.

Producción y créditos

La producción incluye en sus créditos a Jorge Messi, padre del futbolista, como productor ejecutivo de manera póstuma, según el material difundido. El proyecto había comenzado a gestarse años atrás y el equipo del futbolista participó en distintas etapas de desarrollo. El tráiler ya está disponible en YouTube y también fue compartido por Lionel Messi en sus redes sociales, donde escribió: “Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie”.

Una ficción y no una biografía

Según la presentación difundida, la serie no narrará la vida del capitán argentino ni funcionará como una biografía animada de su infancia. La historia tomará elementos de su carrera para construir una aventura fantástica centrada en Leo, un chico de 12 años que queda atrapado en Iko, una realidad alternativa gobernada por gigantes. Para volver a su casa deberá participar en batallas similares a partidos de fútbol, usar esferas de poder y colaborar para recuperar el equilibrio de los reinos de ese mundo.

El perfil del protagonista

En esa trama, el personaje no dispone de poderes especiales, a diferencia de otros participantes. La propuesta lo ubica resolviendo las dificultades con talento, trabajo en equipo y determinación, de acuerdo con la descripción incluida en el adelanto. El diseño del Leo animado retoma una imagen asociada a los primeros años de Messi en Barcelona, con el pelo largo y un corte tipo taza.

Música y voces argentinas

La canción original de la serie es “Vamos, Vamos, Vamos”, interpretada por Luck Ra, según se mostró en el tráiler presentado en la Comic-Con de Málaga. Además, la voz de Leo estará a cargo de Milo Burgess-Webb, actor oriundo de Buenos Aires, quien señaló que uno de los desafíos fue encontrar una voz que hiciera especial a un personaje inspirado en Messi. La animación está a cargo de Atlantis Animation y la producción reúne a Sony Pictures Television, Sony Music Latin Iberia y Sony Music Vision.

Estreno sin fecha exacta

“Messi y los gigantes” llegará globalmente a Disney+ durante el verano de 2027, aunque todavía no tiene día de lanzamiento confirmado. Hasta entonces, el material difundido funciona como la primera referencia pública sobre el proyecto y deja pendiente la definición del calendario final de estreno.