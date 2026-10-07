Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en su última noche con la Selección en Argentina. Fabio Santana interpretó el himno junto a la bandera de Malvinas.

La emoción se hizo visible antes del inicio del partido en el Monumental: Lionel Messi no pudo cantar el himno argentino y se quebró durante la interpretación previa al encuentro frente a Benín. La escena quedó registrada como una de las postales de su última noche con la camiseta de la Selección en territorio argentino. El momento concentró la atención en el arranque de la despedida del capitán ante el público local.

El himno fue interpretado por Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas. A pocos metros estuvo la histórica bandera que los jugadores argentinos mostraron luego de la victoria ante Inglaterra en el Mundial. Ese marco reforzó la carga simbólica de la ceremonia previa al partido.

Con la bandera de Malvinas en el campo visual, también se lo vio conmovido a Lionel Scaloni, que dejó escapar algunas lágrimas. Las cámaras enfocaron después a Messi, quien intentó acompañar el himno, pero no logró completar el canto por la emoción. La secuencia ocurrió antes de que comenzara a rodar la pelota.

La imagen se produjo en el contexto de la que fue presentada como la última presentación de Messi con la Selección argentina en el país. Por eso, la escena tuvo un peso particular dentro de la ceremonia de despedida y de la cobertura del encuentro. El registro quedó asociado al cierre de una etapa deportiva ante el público argentino.

El partido frente a Benín marcó así el inicio formal de esa despedida en el Monumental. El episodio quedó limitado al instante previo al juego y no alteró el desarrollo posterior del encuentro. La referencia inmediata fue esa imagen del capitán emocionado durante el himno, con la bandera de Malvinas a su lado.