La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, tras 21 años de carrera, concentró la atención de medios deportivos internacionales y ocupó portadas en Francia, Gran Bretaña y España. En el estadio Monumental, el capitán cerró su ciclo con un gol y dos asistencias en el amistoso ante Benín, según el texto original. La repercusión incluyó también la campaña oficial de la AFA, que presentó la jornada como “el último tango”.

Cobertura en Francia y Gran Bretaña En Francia, L'Équipe dedicó un bloque especial a la actuación del rosarino y tituló: “Dos asistencias y un gol: Messi brilló en su último partido con la selección nacional”. El mismo medio también destacó sus palabras de cierre bajo el encabezado: “Su discurso de despedida: 'Lo más hermoso de mi vida'”. En Gran Bretaña, The Guardian ubicó la noticia en la portada de su sitio web y puso el foco en la dimensión emocional del final de su carrera con Argentina. El diario lo resumió con la frase: “Lionel Messi describe el final de su carrera con Argentina como el día más triste de su trayectoria futbolística”.

La lectura desde España En España, la cobertura combinó análisis y tratamiento emotivo. AS planteó que “el anuncio del adiós funcionó casi como un quiebre” y sumó las reflexiones de Martín Caparrós, Eduardo Sacheri, Sergio Levinsky y Pablo Alabarces, además del psicólogo Diego Tachella y del periodista Emiliano Nunia. Marca, en tanto, tituló: “La despedida más monumental: Messi ya es historia y hace llorar a toda Argentina”. La nota estuvo acompañada por el video del momento en que el futbolista tomó el micrófono para hablarle al público.

La magnitud de la cobertura refleja el peso deportivo y simbólico que tuvo el cierre de su etapa en la Selección argentina. El episodio quedó asociado al final de un ciclo que comenzó hace 21 años y que, según las publicaciones citadas, fue seguido en tiempo real por los principales sitios de información deportiva. La referencia central de esa jornada fue el partido en el Monumental, donde Messi combinó rendimiento deportivo y despedida pública. El dato a seguir es la continuidad de la cobertura internacional sobre un retiro que ya quedó instalado como referencia en la prensa global.