Lionel Messi publicó un mensaje para Jorge Messi al día siguiente de su último partido con la Selección argentina. El homenaje se conoció tras el 3-0 ante Benín en el Monumental.

El 3-0 de la Selección argentina ante Benín, con un gol y dos asistencias de Lionel Messi, cerró su ciclo en el equipo nacional y dejó una referencia adicional sobre el impacto familiar de esa decisión. Al día siguiente, el futbolista publicó en sus redes un mensaje dirigido a Jorge Messi, su padre, fallecido el 8 de agosto.

La noche en el Monumental había concentrado la despedida deportiva de Messi, que tomó el micrófono después del partido y pronunció sus últimas palabras como jugador de la Albiceleste. En ese discurso, el capitán abordó varios temas de su trayectoria, pero dejó para después la mención pública a su padre, cuya ausencia ya había estado presente durante la jornada.

El mensaje en redes fue publicado este jueves en una historia de Instagram. Allí escribió: “No sabés lo que te extrañamos anoche...”, sin nombrarlo de manera explícita, aunque la dedicatoria quedó dirigida a Jorge Messi por el contexto y la imagen que acompañó el texto. La foto mostraba al futbolista mirando hacia el cielo.





La muerte de Jorge Messi quedó asociada, además, con la definición que Lionel Messi ya había anticipado sobre su futuro en la Selección. Según explicó en la carta en la que comunicó la decisión, el retiro estaba resuelto después del Mundial 2026, pero la pérdida de su padre reforzó esa postura. El dato relevante para el presente deportivo es que la despedida ya se concretó y que el cierre público de esa etapa quedó marcado por un mensaje familiar un día después.

Antecedente y proyección: el futbolista había dejado asentado que su salida del seleccionado no dependía solo del calendario deportivo, sino también de una decisión personal ya tomada. Con ese marco, el próximo punto a seguir es la forma en que la Selección argentina reorganizará su tramo posterior a la despedida de su capitán y referente más determinante.