El capitán compartió imágenes y una frase en la previa del amistoso del martes ante Benín. Será su despedida oficial de la selección en el Monumental.

En la antesala de su despedida de la selección argentina, Lionel Messi publicó este lunes en su cuenta oficial de Instagram un mensaje que anticipó el cierre de su ciclo con la camiseta albiceleste. Acompañó la publicación con el emoji de la bandera argentina y la frase: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”. La difusión ocurrió a horas del amistoso del martes 6 de octubre frente a Benín, en el Estadio Monumental.

La publicación incluyó un carrusel de imágenes correspondientes al último entrenamiento del capitán con el seleccionado, realizado este lunes en el predio que lleva su nombre. Ese trabajo formó parte de la preparación para el partido que marcará el cierre oficial de una etapa de más de dos décadas en el equipo nacional. La AFA encuadró la despedida bajo el lema “Gracias, Leo”.





El anuncio previo Messi, de 39 años, había comunicado el 31 de agosto su decisión de retirarse de la Selección tras el Mundial 2026. Según sus propias palabras, esa determinación “dolió y duele en el alma”. El encuentro de este martes le permitirá despedirse en casa, frente al público argentino, en un contexto que la dirigencia del fútbol nacional presentó como un reconocimiento a su trayectoria.

Trayectoria y alcance El rosarino llega a esta última presentación con más de 200 partidos en la Albiceleste y como máximo goleador histórico del seleccionado. También integra la lista de títulos más relevantes de la historia reciente del equipo: el Mundial Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima. Ese recorrido explica la centralidad institucional y deportiva que tendrá su despedida en el estadio de River.

Lo que viene El partido ante Benín se jugará este martes a las 20 en el Monumental. Será el último compromiso de Messi con la camiseta argentina en condición de local, mientras la selección completa su agenda previa al cierre definitivo de esta etapa internacional.