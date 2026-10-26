El capitán de la Selección Argentina asistió al torneo Sub-16 en Florida y se fotografió con la azul y oro. La imagen circuló en redes en la previa del Superclásico.

En medio de su agenda en la Major League Soccer y tras recibir el premio Princesa de Asturias en España, Lionel Messi asistió al predio donde se disputa la Messi Cup en Florida y dejó una postal que se difundió con rapidez en el ambiente futbolístico. El capitán de la Selección Argentina presenció los partidos del certamen internacional Sub-16, organizado para promover el desarrollo de juveniles de distintas partes del mundo.

En ese contexto, Messi posó sonriente sosteniendo la camiseta de Boca, una imagen que tomó estado público durante la jornada de competencia. La foto se vinculó con el cruce entre las inferiores del club argentino y el Unió Esportiva Cornellà, institución catalana de la que el futbolista es propietario absoluto desde su adquisición formal meses atrás. La escena se produjo en un torneo que reúne a jóvenes promesas y busca ampliar el roce internacional en etapas formativas.

El cruce en Florida El Unió Esportiva Cornellà participa de este tipo de competencias con el objetivo de fortalecer la experiencia de sus divisiones juveniles en un entorno internacional. La presencia de Messi en el predio le dio visibilidad adicional al certamen y a la vez sumó una referencia directa al vínculo del futbolista con dos instituciones de peso en el fútbol argentino y español. La secuencia no alteró el desarrollo deportivo del torneo, pero sí concentró la atención sobre una actividad que suele tener menor exposición pública que las competencias profesionales.

La imagen con la camiseta azul y oro comenzó a circular en plataformas digitales y generó reacciones entre simpatizantes de Boca y del fútbol argentino en general. La difusión ocurrió en la antesala de una semana de alta expectativa por el Superclásico, aunque el material no registró declaraciones del jugador ni una explicación oficial sobre el gesto. En términos informativos, la novedad fue la presencia del capitán argentino en la competición juvenil y la fotografía tomada con la indumentaria xeneize.

Antecedentes y alcance La Messi Cup forma parte de una iniciativa impulsada por la propia productora del futbolista para fomentar el desarrollo de jóvenes talentos en distintas regiones. En esta edición, el eje estuvo puesto en la categoría Sub-16 y en la participación de clubes con recorrido formativo fuera del circuito principal de las ligas profesionales. La postal con Boca quedó asociada a ese marco y, por la magnitud de la figura involucrada, alcanzó amplia circulación en pocas horas.

Por el momento, no se informaron otros detalles sobre la agenda pública de Messi en Florida vinculados a esta actividad. La referencia más concreta disponible es su presencia en el predio del torneo y la imagen compartida con la camiseta de Boca, en una competencia que continúa con partidos de juveniles y con proyección internacional.